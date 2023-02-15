ФСБ сообщила о задержании участника батальона «Азов» в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержан участник национального батальона «Азов» (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен), который приехал в Россию под видом беженца. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает ТАСС.
«Несмотря на признание "Азова" террористической организацией, придерживаясь ультраправых неонацистских взглядов, пропагандировал среди молодежи Ростова-на-Дону интересы террористической организации», – сказано в сообщении.
ФСБ установила, что мужчина вступил в батальон в 2016 г. и принял участие в «марше наций», который прошел в Киеве под управлением украинских националистов. Вместе с тем по адресу его места жительства были обнаружены агитационные материалы, содержащие символику «Азова». В частности, на одном из кадров из видео с задержанием мужчины есть брошюра с названием «Ставка на молодое поколение».
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту участия в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы на срок до 20 лет.