ФСБ сообщила о задержании участника батальона «Азов» в Ростове-на-Дону

ФСБ установила, что мужчина вступил в батальон в 2016 г. и принял участие в «марше наций», который прошел в Киеве под управлением украинских националистов. Вместе с тем по адресу его места жительства были обнаружены агитационные материалы, содержащие символику «Азова». В частности, на одном из кадров из видео с задержанием мужчины есть брошюра с названием «Ставка на молодое поколение».