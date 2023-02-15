Газета
Политика

ФСБ сообщила о задержании участника батальона «Азов» в Ростове-на-Дону

Ведомости

В Ростове-на-Дону задержан участник национального батальона «Азов» (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен), который приехал в Россию под видом беженца. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

«Несмотря на признание "Азова" террористической организацией, придерживаясь ультраправых неонацистских взглядов, пропагандировал среди молодежи Ростова-на-Дону интересы террористической организации», – сказано в сообщении.

ФСБ установила, что мужчина вступил в батальон в 2016 г. и принял участие в «марше наций», который прошел в Киеве под управлением украинских националистов. Вместе с тем по адресу его места жительства были обнаружены агитационные материалы, содержащие символику «Азова». В частности, на одном из кадров из видео с задержанием мужчины есть брошюра с названием «Ставка на молодое поколение».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту участия в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы на срок до 20 лет.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных