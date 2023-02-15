Песков: Путин получает всю информацию о спецоперации в режиме онлайн
Президент России Владимир Путин получает всю информацию о ходе спецоперации на Украине в режиме онлайн, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
На брифинге Пескова спросили, доложили ли президенту об инциденте с расстрелом ВСУ группы российских медиков под Угледаром и может ли эта тема быть озвучена на площадке ООН.
«По линии военных, разумеется, верховный главнокомандующий получает всю информацию постоянно, регулярно и в режиме онлайн. Что касается, вы знаете, что в целом на международных площадках наши дипломаты последовательно проводят линию на то, чтобы обращать внимание участников международных организаций на нарушения украинским режимом и украинскими военными всех возможных и невозможных международных правил и норм», – ответил Песков.
О расстреле группы российских медиков сегодня сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в комментарии ТАСС. По его словам, медики направлялись для эвакуации раненных. Гагин также заявил, что подобные случаи были зафиксированы и на других участках линии соприкосновения.
Ранее в феврале Путин заявил, что Россия не начинала боевых действий на Украине, а пытается их закончить. По его оценке, боевые действия начали националисты на Украине и те, кто поддерживал их в 2014 г., когда был совершен государственный переворот.