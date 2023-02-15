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Песков: Путин получает всю информацию о спецоперации в режиме онлайн

Ведомости

Президент России Владимир Путин получает всю информацию о ходе спецоперации на Украине в режиме онлайн, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На брифинге Пескова спросили, доложили ли президенту об инциденте с расстрелом ВСУ группы российских медиков под Угледаром и может ли эта тема быть озвучена на площадке ООН.

«По линии военных, разумеется, верховный главнокомандующий получает всю информацию постоянно, регулярно и в режиме онлайн. Что касается, вы знаете, что в целом на международных площадках наши дипломаты последовательно проводят линию на то, чтобы обращать внимание участников международных организаций на нарушения украинским режимом и украинскими военными всех возможных и невозможных международных правил и норм», – ответил Песков.

О расстреле группы российских медиков сегодня сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в комментарии ТАСС. По его словам, медики направлялись для эвакуации раненных. Гагин также заявил, что подобные случаи были зафиксированы и на других участках линии соприкосновения.

Ранее в феврале Путин заявил, что Россия не начинала боевых действий на Украине, а пытается их закончить. По его оценке, боевые действия начали националисты на Украине и те, кто поддерживал их в 2014 г., когда был совершен государственный переворот.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных