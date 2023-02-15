Песков: Путин получает всю информацию о спецоперации в режиме онлайн

«По линии военных, разумеется, верховный главнокомандующий получает всю информацию постоянно, регулярно и в режиме онлайн. Что касается, вы знаете, что в целом на международных площадках наши дипломаты последовательно проводят линию на то, чтобы обращать внимание участников международных организаций на нарушения украинским режимом и украинскими военными всех возможных и невозможных международных правил и норм», – ответил Песков.