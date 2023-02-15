Минобороны сообщило о продолжении наступления на Донецком направлении
Российские войска продолжили в прошедшие сутки наступательные действия на Донецком направлении, потери ВСУ составили до 190 военнослужащих и две гаубицы, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и артиллерийская система М777 производства США», – говорится в сообщении.
На остальных направлениях ВС России продолжили наносить удары артиллерией и авиацией. На Краснолиманском направлении были поражены подразделения 67-й, 92-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, потерявших в результате до 65 военнослужащих, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и установку РСЗО «Град».
На Купянском направлении, как отмечает Минобороны, в Харьковской области были нанесены удары по позициям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны, а в ЛНР были уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Потери украинской стороны составили до 100 человек.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.