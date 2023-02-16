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Россия предложит странам Ближнего Востока вместе создавать новое оружие

Ведомости

Россия предложит ближневосточным странам создавать вооружения совместно, заявил гендиректор Рособоронэкспорта (РОЭ) Александр Михеев в преддверии международной выставки вооружений IDEX-2023, пишет «РИА Новости».

«Сегодня мы активно прорабатываем предложения по наиболее актуальным для ближневосточных государств формам партнерства <...> Рособоронэкспорт рассматривает варианты совместного создания современной высокотехнологичной продукции, в том числе истребителя пятого поколения на основе легкого тактического самолета Checkmate», – рассказал Михеев.

Он добавил, что также будет предложено совместная разработка и производство средств противовоздушной обороны (ПВО), вооружения для сухопутных войск, а также техники для военно-морского флота.

Однодвигательный самолет пятого поколения Checkmate разработан авиационной компанией «Сухой». Производители отмечают, что преимущества самолета – низкая стоимость летного часа, малозаметность, открытая архитектура, а также показатели по критерию «стоимость-эффективность». Истребитель представили в России июле 2021 г. Зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow.

15 февраля гендиректор в интервью ТАСС рассказал, что в РОЭ готовы сотрудничать с Индией по производству Checkmate, а также Су-57. По словам Михеева, индийская сторона с «большим вниманием относится к достижениям» российских авиастроителей, однако никаких переговоров пока не ведется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных