Россия предложит странам Ближнего Востока вместе создавать новое оружие

15 февраля гендиректор в интервью ТАСС рассказал, что в РОЭ готовы сотрудничать с Индией по производству Checkmate, а также Су-57. По словам Михеева, индийская сторона с «большим вниманием относится к достижениям» российских авиастроителей, однако никаких переговоров пока не ведется.