Россия предложит странам Ближнего Востока вместе создавать новое оружие
Россия предложит ближневосточным странам создавать вооружения совместно, заявил гендиректор Рособоронэкспорта (РОЭ) Александр Михеев в преддверии международной выставки вооружений IDEX-2023, пишет «РИА Новости».
«Сегодня мы активно прорабатываем предложения по наиболее актуальным для ближневосточных государств формам партнерства <...> Рособоронэкспорт рассматривает варианты совместного создания современной высокотехнологичной продукции, в том числе истребителя пятого поколения на основе легкого тактического самолета Checkmate», – рассказал Михеев.
Он добавил, что также будет предложено совместная разработка и производство средств противовоздушной обороны (ПВО), вооружения для сухопутных войск, а также техники для военно-морского флота.
Однодвигательный самолет пятого поколения Checkmate разработан авиационной компанией «Сухой». Производители отмечают, что преимущества самолета – низкая стоимость летного часа, малозаметность, открытая архитектура, а также показатели по критерию «стоимость-эффективность». Истребитель представили в России июле 2021 г. Зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow.
15 февраля гендиректор в интервью ТАСС рассказал, что в РОЭ готовы сотрудничать с Индией по производству Checkmate, а также Су-57. По словам Михеева, индийская сторона с «большим вниманием относится к достижениям» российских авиастроителей, однако никаких переговоров пока не ведется.