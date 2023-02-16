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Госдума приняла закон о прекращении действия договоров Совета Европы в России

Ведомости

Госдума приняла закон о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Принятым законом закрепляется правовой аспект решения о прекращении членства России в Совете Европы от 16 марта 2022 г. Документ предусматривает выход России из 21 международного договора СЕ», – говорится в сообщении.

Речь идет, в частности, о прекращении действия в отношении РФ устава Совета Европы от 5 мая 1949 г., Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., Европейской конвенции о пресечении терроризма от 27 января 1977 г., Хартии местного самоуправления от 15 октября 1985 г. и Социальной хартии от 3 мая 1996 г.

Данный закон был внесен в Думу президентом РФ Владимиром Путиным в середине января.

На фоне начала спецоперации на Украине Совет Европы 25 февраля 2022 г. приостановил представительство России в уставных органах Совета Европы. В связи с этим 15 марта МИД РФ вручил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич уведомление о добровольном выходе РФ из организации.

Однако уже 16 марта комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию после 26 лет членства из организации. Российские власти подчеркивали, что страна сама вышла из Совета Европы, что также подразумевает и выход из ЕСПЧ. 16 сентября РФ перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. В то же время в МИДе подчеркивали, что РФ продолжит выполнять уже принятые постановления ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ. Пояснялось, что положения основных договорно-правовых актов СЕ включены в российское законодательство.

Вчера, 15 февраля, Госдума денонсировала конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную РФ в 1999 г. и ратифицированную в 2006 г. В пояснительной записке отмечалось, что ранее комитет Совета Европы прекратил полноправное участие РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) в рамках своей резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства России в СЕ. Эта организация и осуществляет мониторинг выполнения конвенции, подписанной сторонами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных