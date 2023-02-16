Госдума приняла закон о прекращении действия договоров Совета Европы в России
Госдума приняла закон о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Принятым законом закрепляется правовой аспект решения о прекращении членства России в Совете Европы от 16 марта 2022 г. Документ предусматривает выход России из 21 международного договора СЕ», – говорится в сообщении.
Речь идет, в частности, о прекращении действия в отношении РФ устава Совета Европы от 5 мая 1949 г., Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., Европейской конвенции о пресечении терроризма от 27 января 1977 г., Хартии местного самоуправления от 15 октября 1985 г. и Социальной хартии от 3 мая 1996 г.
Данный закон был внесен в Думу президентом РФ Владимиром Путиным в середине января.
На фоне начала спецоперации на Украине Совет Европы 25 февраля 2022 г. приостановил представительство России в уставных органах Совета Европы. В связи с этим 15 марта МИД РФ вручил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич уведомление о добровольном выходе РФ из организации.
Однако уже 16 марта комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию после 26 лет членства из организации. Российские власти подчеркивали, что страна сама вышла из Совета Европы, что также подразумевает и выход из ЕСПЧ. 16 сентября РФ перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. В то же время в МИДе подчеркивали, что РФ продолжит выполнять уже принятые постановления ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ. Пояснялось, что положения основных договорно-правовых актов СЕ включены в российское законодательство.
Вчера, 15 февраля, Госдума денонсировала конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную РФ в 1999 г. и ратифицированную в 2006 г. В пояснительной записке отмечалось, что ранее комитет Совета Европы прекратил полноправное участие РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) в рамках своей резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства России в СЕ. Эта организация и осуществляет мониторинг выполнения конвенции, подписанной сторонами.