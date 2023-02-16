Госдума приняла закон о прекращении действия договоров Совета Европы в России

Однако уже 16 марта комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию после 26 лет членства из организации. Российские власти подчеркивали, что страна сама вышла из Совета Европы, что также подразумевает и выход из ЕСПЧ. 16 сентября РФ перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. В то же время в МИДе подчеркивали, что РФ продолжит выполнять уже принятые постановления ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ. Пояснялось, что положения основных договорно-правовых актов СЕ включены в российское законодательство.