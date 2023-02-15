Госдума денонсировала конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию

На фоне начала спецоперации на Украине Совет Европы 25 февраля приостановил представительство России в уставных органах Совета Европы. В связи с этим 15 марта МИД РФ вручил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе РФ из организации. Однако уже на следующий день, 16 марта, комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию после 26 лет членства из организации. Российские власти подчеркивали, что страна сама вышла из Совета Европы, что также подразумевает и выход из ЕСПЧ.