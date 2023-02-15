Госдума денонсировала конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию
Госдума денонсировала конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную РФ в 1999 г. и ратифицированную в 2006 г., сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Депутаты приняли законопроект о денонсации Россией конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Он был внесен президентом РФ», – говорится в сообщении.
Законопроект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин ранее в январе. В пояснительной записке отмечалось, что ранее комитет Совета Европы прекратил полноправное участие РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) в рамках своей резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства России в СЕ. Эта организация и осуществляет мониторинг выполнения конвенции, подписанной сторонами.
В соответствии с решением СЕ РФ лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, однако у ГРЕКО остается право проводить мониторинг соблюдения РФ закрепленных в конвенции обязательств. Такие условия для России неприемлемы, говорилось в документе.
Ранее зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Эрнест Валеев говорил «Ведомостям», что денонсация конвенции не повлияет на борьбу с ней внутри страны, поскольку все случаи незаконного обогащения сейчас полностью «охватываются» уголовным законодательством.
На фоне начала спецоперации на Украине Совет Европы 25 февраля приостановил представительство России в уставных органах Совета Европы. В связи с этим 15 марта МИД РФ вручил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе РФ из организации. Однако уже на следующий день, 16 марта, комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию после 26 лет членства из организации. Российские власти подчеркивали, что страна сама вышла из Совета Европы, что также подразумевает и выход из ЕСПЧ.