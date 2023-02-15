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Госдума денонсировала конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию

Ведомости

Госдума денонсировала конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную РФ в 1999 г. и ратифицированную в 2006 г., сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Депутаты приняли законопроект о денонсации Россией конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Он был внесен президентом РФ», – говорится в сообщении.

Законопроект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин ранее в январе. В пояснительной записке отмечалось, что ранее комитет Совета Европы прекратил полноправное участие РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) в рамках своей резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства России в СЕ. Эта организация и осуществляет мониторинг выполнения конвенции, подписанной сторонами. 

В соответствии с решением СЕ РФ лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, однако у ГРЕКО остается право проводить мониторинг соблюдения РФ закрепленных в конвенции обязательств. Такие условия для России неприемлемы, говорилось в документе.

Ранее по теме: Как выход из конвенции Совета Европы повлияет на борьбу с коррупцией в России

Ранее зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Эрнест Валеев говорил «Ведомостям», что денонсация конвенции не повлияет на борьбу с ней внутри страны, поскольку все случаи незаконного обогащения сейчас полностью «охватываются» уголовным законодательством.

На фоне начала спецоперации на Украине Совет Европы 25 февраля приостановил представительство России в уставных органах Совета Европы. В связи с этим 15 марта МИД РФ вручил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе РФ из организации. Однако уже на следующий день, 16 марта, комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию после 26 лет членства из организации. Российские власти подчеркивали, что страна сама вышла из Совета Европы, что также подразумевает и выход из ЕСПЧ.

Ранее по теме: Россия будет регулировать борьбу с коррупцией прежде всего своими собственными законами

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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