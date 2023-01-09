Как выход из конвенции Совета Европы повлияет на борьбу с коррупцией в России

Как выход из конвенции Совета Европы повлияет на борьбу с коррупцией в РоссииЭксперты считают это решение политическим, оно не затронет действующие нормы УК
Выход России из конвенции Совета Европы (СЕ) об уголовной ответственности за коррупцию не повлияет на борьбу с ней внутри страны, заявил «Ведомостям» зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Эрнест Валеев («Единая Россия»). Он отметил, что все случаи незаконного обогащения сейчас полностью «охватываются» уголовным законодательством. «Есть конвенция или нет, [это] с точки зрения законодательства и правоприменения никаким образом [ни на что] не влияет», — подчеркнул Валеев.
9 января президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предлагающий денонсировать конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную Россией в 1999 г.
В пояснительной записке отмечается, что ранее комитет СЕ прекратил полноправное участие РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) в рамках своей резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства России в СЕ. Эта организация и осуществляет мониторинг выполнения конвенции, подписанной сторонами. В соответствии с решением СЕ Россия лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, однако у ГРЕКО остается право проводить мониторинг соблюдения РФ закрепленных в конвенции обязательств. Такие условия для России неприемлемы, отмечается документе.
Денонсация конвенции может негативно отразиться на вопросах экстрадиции преступников, получении необходимой информации и доказательств для расследования коррупционных преступлений, заявил «Ведомостям» заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов. При этом предусмотренные конвенцией обязательства государств-членов принять на национальном уровне изменения о криминализации коррупционных деяний Россией уже выполнены. «В нашем законодательстве введено множество составов, предусматривающих ответственность за деяния, связанные с подкупом должностных лиц как в публичном, так и в частном секторах», — пояснил он.
«Это никоим образом не подрывает наш внутренний законодательный потенциал по борьбе с коррупцией. У нас весьма и весьма жесткое законодательство», — заявил 9 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что денонсация конвенции никак не повлияет на взаимодействие с недружественными странами, поскольку «уже достаточно продолжительное время этого взаимодействия нет и пока не предвидится».
«Конвенция была неким стандартом, на который ориентировались российские законодатели при разработке нормативной базы, связанной с коррупционными преступлениями», — отмечает генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» (признана в РФ иноагентом) Илья Шуманов (признан в РФ иноагентом).
После выхода из конвенции вполне возможны «мутации» Уголовного кодекса, введение новых мер ответственности, появление новых «иммунитетов» и исключений из общих правил, считает он. Также можно ожидать более вольного правоприменения действующих норм, поскольку система мониторинга исполнения конвенции, под которое было «заточено» российское уголовное антикоррупционное законодательство, «просто исчезла», говорит Шуманов.
Российское законодательство в части коррупционных преступлений в 2023 г. является устойчивым, сложились определенные подходы в судебной практике, отмечает юрист Criminal Defense Firm Даниил Горьков. Он считает, что при безусловной важности международного правового регулирования денонсация конвенции не повлечет необратимых последствий для правоприменения в РФ.
«Россия остается полноправным членом Конвенции ООН против коррупции и не утрачивает возможность участия в антикоррупционной работе на международном уровне», — подчеркивает первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Старшинов («Единая Россия»). Он отметил, что Россия вместе с остальными государствами — членами конвенции имеет право разрабатывать и перенимать лучшие мировые практики борьбы с незаконным обогащением должностных лиц.
«Риск изменения Уголовного кодекса из-за денонсации конвенции практически отсутствует, потому что российский законодатель в принципе не любит что-либо декриминализировать», — сообщил «Ведомостям» старший партнер адвокатского бюро ZKS Андрей Гривцов. По его мнению, со стороны российских властей это политический ход, который не повлияет ни на что, кроме имиджа страны.
На фоне начала спецоперации на Украине СЕ 25 февраля приостановил представительство России в своих уставных органах. В связи с этим 15 марта МИД РФ вручил генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе РФ из организации. Уже на следующий день, 16 марта, комитет министров СЕ решил исключить Россию после 26 лет членства из организации. Российские власти подчеркивали, что страна сама вышла из Совета Европы, что также подразумевает и выход из ЕСПЧ.
16 сентября РФ уже перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.