Как выход из конвенции Совета Европы повлияет на борьбу с коррупцией в России

На фоне начала спецоперации на Украине СЕ 25 февраля приостановил представительство России в своих уставных органах. В связи с этим 15 марта МИД РФ вручил генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе РФ из организации. Уже на следующий день, 16 марта, комитет министров СЕ решил исключить Россию после 26 лет членства из организации. Российские власти подчеркивали, что страна сама вышла из Совета Европы, что также подразумевает и выход из ЕСПЧ.