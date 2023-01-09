Путин внес в Госдуму проект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что ранее комитет Совета Европы прекратил полноправное участие РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) в рамках своей резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства России в СЕ. Эта организация и осуществляет мониторинг выполнения конвенции, подписанной сторонами. В соответствии с решением СЕ РФ лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, однако у ГРЕКО остается право проводить мониторинг соблюдения РФ закрепленных в конвенции обязательств. Такие условия для России неприемлемы, отмечается в документе.