Путин внес в Госдуму проект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предлагающий денонсировать конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную Россией в 1999 г. Соответствующий документ опубликован в электронной базе ГД.
«Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года», – говорится в документе.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что ранее комитет Совета Европы прекратил полноправное участие РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) в рамках своей резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства России в СЕ. Эта организация и осуществляет мониторинг выполнения конвенции, подписанной сторонами. В соответствии с решением СЕ РФ лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, однако у ГРЕКО остается право проводить мониторинг соблюдения РФ закрепленных в конвенции обязательств. Такие условия для России неприемлемы, отмечается в документе.
В конце декабря прекратить действие договоров Совета Европы в отношении РФ рекомендовало правительство России.
На фоне начала спецоперации на Украине Совет Европы 25 февраля приостановил представительство России в уставных органах Совета Европы. В связи с этим 15 марта МИД РФ вручил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе РФ из организации. Однако уже на следующий день, 16 марта, комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию после 26 лет членства из организации. Российские власти подчеркивали, что страна сама вышла из Совета Европы, что также подразумевает и выход из ЕСПЧ.
Так, 16 сентября РФ перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. В то же время в МИДе подчеркивали, что РФ продолжит выполнять уже принятые постановления ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ. Пояснялось, что положения основных договорно-правовых актов СЕ включены в российское законодательство.