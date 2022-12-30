Кабмин предложил Путину прекратить действие договоров Совета Европы в отношении РФ
Правительство предложило президенту РФ Владимиру Путину прекратить действие международных договоров Совета Европы в отношении России. Постановление об этом опубликовано на портале правовой информации.
«Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Государственную думу Федерального собрания РФ предложение о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы», — сказано в документе.
Постановление от 29 декабря подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
На фоне начала спецоперации на Украине Совет Европы 25 февраля приостановил представительство России в уставных органах Совета Европы. В связи с этим 15 марта МИД РФ вручил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе РФ из организации.
16 марта комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию после 26 лет членства из организации. Российские власти подчеркивали, что страна сама вышла из Совета Европы, что также подразумевает и выход из ЕСПЧ.
Так, 16 сентября РФ перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. В то же время в МИДе подчеркивали, что РФ продолжит выполнять уже принятые постановления ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ. Пояснялось, что положения основных договорно-правовых актов СЕ включены в российское законодательство.