Россия будет регулировать борьбу с коррупцией прежде всего своими собственными законами

Россия будет регулировать борьбу с коррупцией прежде всего своими собственными законамиМосква денонсирует Конвенцию об уголовной ответственности за взяточничество
Россия выходит из Конвенции Совета Европы (СЕ) об уголовной ответственности за коррупцию, проект закона о ее денонсации внес в Госдуму президент Владимир Путин. Москва делает это в связи с принятым Комитетом министров СЕ в марте 2022 г. решением о прекращении членства РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). Тогда Россия лишилась права участия в «обсуждении или принятии докладов» о состоянии коррупции в стране, но мониторинг на этот счет СЕ продолжил вести. «В целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения к РФ в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, предлагается денонсировать конвенцию и прекратить участие РФ в ГРЕКО», – пишет Путин в пояснительной записке к законопроекту.
Борьба без кампанейщины
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что из-за этого шага у России могут возникнуть «определенные сложности» с взаимной выдачей подозреваемых и обвиняемых между странами (усложняется сбор доказательств и обмен ими. – «Ведомости»), но на ситуацию с борьбой со взяточничеством в стране это, по его словам, не повлияет. «У нас весьма и весьма жесткое законодательство. Работает целая система. Естественно, нельзя сказать, что ее [коррупцию] удалось искоренить, ее не удалось искоренить нигде в мире. Но это не кампанейщина, а это последовательные многолетние действия, которые будут продолжаться», – сказал он. К примеру, член СПЧ Александр Брод уже заявил после внесения законопроекта, что в России действует собственный Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 гг. (утверждается указом главы государства).
Денонсация конвенции может негативно отразиться на получении необходимой информации и доказательств для расследования коррупционных преступлений, заявил «Ведомостям» заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов. При этом предусмотренные конвенцией обязательства государств-членов принять на национальном уровне изменения о криминализации коррупционных деяний Россией уже выполнены. «В нашем законодательстве введено множество составов, предусматривающих ответственность за деяния, связанные с подкупом должностных лиц как в публичном, так и в частном секторах», – пояснил он. Несмотря на выход из Конвенции СЕ, Россия все еще является участником Конвенции ООН против коррупции, хотя за многие годы Москва не ратифицировала ее ст. 20 (об уголовной ответственности за незаконное обогащение).
Закон из прошлого
Пока еще действующая Конвенция СЕ была подписана в Страсбурге 27 января 1999 г.: ГРЕКО устанавливает антикоррупционные стандарты к деятельности государства и контролирует соответствие практики этим стандартам. Группа помогает обнаружить недостатки в национальной антикоррупционной политике и предлагает необходимые законодательные, институциональные или оперативные меры. В нее входят не только члены СЕ, но и, скажем, США.
Например, в соответствии с Конвенцией СЕ был принят и подписан президентом Дмитрием Медведевым закон «О противодействии коррупции», согласно которому госслужащие и члены их семей обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Некоторые исключения уже были сделаны в связи с военной спецоперацией, поэтому денонсация конвенции не первый шаг: 29 декабря 2022 г. президент Путин подписал указ, которым разрешил силовикам и другим лицам, которые работают на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, не публиковать декларации.
«Очевидная цель указа – создать правовые основания не подавать декларации о доходах и расходах тем, кто в принципе не может их подать, находясь на передовой или в иной зоне на территории, где проводится СВО», – сказал «Ведомостям» глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). И такое «обоснованное отступление от правил не повлечет юридически последствий», подчеркивает он. На самом деле в указе президента речь идет не только об участниках боевых действий, сказал «Ведомостям» глава центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексей Карнаухов. Речь идет в том числе о «лицах, замещающих должности» на службе. По сути, это могут быть любые чиновники, как региональные, так и федеральные, которые имеют отношение к выполнению задач в новых регионах.
Чужой стандарт
Кроме того, ГРЕКО выпускала отчеты об уровне взяточничества. В 2019 г. (в последнем докладе) ведомство писало, что ГРЕКО признала выполненными Россией девять из 22 своих рекомендаций по предупреждению коррупции, в частности «среди парламентариев, судей и прокуроров». Среди прочего ГРЕКО рекомендовала усилить систему декларирования доходов депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и судей и повысить ее прозрачность. Правила публикации деклараций о доходах корректируются, но законопроект о поправках не охватывает некоторые виды доходов, такие как дивиденды и инвестиции, отмечали в ГРЕКО.
«Конвенция была неким стандартом, на который ориентировались российские законодатели при разработке нормативной базы, связанной с коррупционными преступлениями», – отмечает генеральный директор «Трансперенси интернешнл – Россия» (признана в РФ иноагентом) Илья Шуманов (признан в РФ иноагентом). Он ожидает «дальнейшей суверенизации» российской антикоррупционной политики после денонсации Конвенции СЕ.
В методах борьбы будет все меньше таких, которые обеспечивают прозрачность и отчетность власти перед обществом, на чем построена европейская система противодействия коррупции. При этом будет усиливаться борьба с конкретными коррупционерами, на чем построена азиатская система противодействия. В связи с этим эксперт прогнозирует ужесточение в России мер наказания через те или иные статьи Уголовного кодекса.
Доклады ГРЕКО можно воспринимать как «оздоравливающий мониторинг», считает Карнаухов: «Регулярные раунды оценок на основе конвенции помогали совершенствовать нашу правовую систему». Система мониторинга исполнения конвенции, под которое было заточено российское уголовное антикоррупционное законодательство, исчезла, говорит Шуманов.
В подготовке статьи участвовали Дарья Мосолкина и Евгения Дубровина