Россия будет регулировать борьбу с коррупцией прежде всего своими собственными законами

«Очевидная цель указа – создать правовые основания не подавать декларации о доходах и расходах тем, кто в принципе не может их подать, находясь на передовой или в иной зоне на территории, где проводится СВО», – сказал «Ведомостям» глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). И такое «обоснованное отступление от правил не повлечет юридически последствий», подчеркивает он. На самом деле в указе президента речь идет не только об участниках боевых действий, сказал «Ведомостям» глава центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексей Карнаухов. Речь идет в том числе о «лицах, замещающих должности» на службе. По сути, это могут быть любые чиновники, как региональные, так и федеральные, которые имеют отношение к выполнению задач в новых регионах.