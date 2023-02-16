В Белгородской области сообщили об одном пострадавшем при обстреле ВСУ
Один человек пострадал при обстреле села Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области, ему оказали помощь на месте. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«ВСУ сегодня обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Есть пострадавший: мужчина с легкой контузией. Бригадой скорой медпомощь была оказана на месте. От госпитализации отказался. Есть повреждения в одном частном домовладении и на складе сельхозпредприятия. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории», – сказано в сообщении.
Накануне, 15 февраля, Гладков также сообщал о работе системы ПВО в регионе. В результате никто не пострадал.
Сейчас в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Она стала четвертым регионом, который установил «желтый» уровень опасности бессрочно. До этого он был установлен в Крыму, Брянской и Курской областях.
31 января президент РФ Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены. 1 февраля глава государства заявил, что приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Эта задача стоит перед Минобороны страны, отметил он.