В Белгородской области подтвердили работу систем ПВО ночью
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в Белгородской области в ночь на 17 февраля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».
«Доброе утро, дорогие друзья. И все-таки оно доброе, несмотря на то, что мы ночью проснулись в Белгороде от сильных взрывов. Работала наша ПВО. Сведений о погибших и пострадавших на сегодняшний момент нет», – сказано в сообщении.
Ранее о том, что в Белгородской области работала система ПВО, писали «РИА Новости». По их информации, всего раздалось семь взрывов, которые продолжались в течение десяти минут с интервалами.
Сейчас в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Она стала четвертым регионом, который установил «желтый» уровень опасности бессрочно. До этого он был установлен в Крыму, Брянской и Курской областях.
31 января президент РФ Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены. 1 февраля глава государства заявил, что приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Эта задача стоит перед Минобороны страны, отметил он.
Помимо этого, с 19 октября 2022 г. в Белгородской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.