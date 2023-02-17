Россия денонсирует соглашение о генконсульстве Чехии в Екатеринбурге

После начала военной операции на Украине в феврале 2022 г., власти Чехии приняли решение закрыть два своих представительства на территории РФ. Тогда же чешский кабинет министров постановил отозвать разрешение на деятельность у двух генконсульств России в республике – в Карловых Варах и Брно.