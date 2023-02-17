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Россия денонсирует соглашение о генконсульстве Чехии в Екатеринбурге

Ведомости

Правительство России одобрило предложение МИДа о денонсации соглашения с Чехией об учреждении генконсульства страны в Екатеринбурге, говорится в подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжении.

«Принять предложение МИДа России о денонсации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской Республики об учреждении Генерального консульства Чешской Республики в г. Екатеринбурге от 5 ноября 2001 г., заключенного в форме обмена нотами», – говорится в тексте документа. В кабмине добавили, что российскому МИДу поручено уведомить чешскую сторону о принятом решении.

После начала военной операции на Украине в феврале 2022 г., власти Чехии приняли решение закрыть два своих представительства на территории РФ. Тогда же чешский кабинет министров постановил отозвать разрешение на деятельность у двух генконсульств России в республике – в Карловых Варах и Брно.

16 февраля министерство иностранных дел РФ приняло решение выслать четырех дипломатов посольства Австрии в Москве в качестве ответной меры на действия властей Вены. 2 февраля австрийский МИД объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов. Сообщалось, что сотрудники посольства высылаются из страны в связи с деятельностью, «несовместимой с их дипломатическим статусом». Какие правила нарушили сотрудники дипмиссии, в министерстве не уточнили.

Ранее по теме: Чехия закрыла два генконсульства России и прекратила выдачу виз

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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