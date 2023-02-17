Россия денонсирует соглашение о генконсульстве Чехии в Екатеринбурге
Правительство России одобрило предложение МИДа о денонсации соглашения с Чехией об учреждении генконсульства страны в Екатеринбурге, говорится в подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжении.
«Принять предложение МИДа России о денонсации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской Республики об учреждении Генерального консульства Чешской Республики в г. Екатеринбурге от 5 ноября 2001 г., заключенного в форме обмена нотами», – говорится в тексте документа. В кабмине добавили, что российскому МИДу поручено уведомить чешскую сторону о принятом решении.
После начала военной операции на Украине в феврале 2022 г., власти Чехии приняли решение закрыть два своих представительства на территории РФ. Тогда же чешский кабинет министров постановил отозвать разрешение на деятельность у двух генконсульств России в республике – в Карловых Варах и Брно.
16 февраля министерство иностранных дел РФ приняло решение выслать четырех дипломатов посольства Австрии в Москве в качестве ответной меры на действия властей Вены. 2 февраля австрийский МИД объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов. Сообщалось, что сотрудники посольства высылаются из страны в связи с деятельностью, «несовместимой с их дипломатическим статусом». Какие правила нарушили сотрудники дипмиссии, в министерстве не уточнили.