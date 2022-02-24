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Чехия закрыла два генконсульства России и прекратила выдачу виз

Ведомости

Правительство Чехии приняло решение отозвать разрешение на деятельность у двух генконсульств России — в Карловых Варах и Брно, заявил премьер-министр республики Петр Фиала.

«Правительство Чехии приняло в четверг решение об отзыве разрешения на деятельность в республике генконсульств России в городах Карловы Вары — на западе страны и Брно — на юго-востоке страны», — сообщил Фиала (цитата по «РИА Новости).

Помимо этого кабмин республики постановил временно прекратить деятельность двух чешских генконсульств на территории России — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В стране также приняли решение остановить выдачу виз гражданам России, сообщила газета Denik N.

Фиала заявил, что послы Чехии в России и Белоруссии будут отозваны для консультаций. «Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски в связи с операцией на Украине вызывает в Прагу на консультации послов республики в России и Белоруссии», — рассказал он. 

Ранее президент республики Милош Земан призвал отключить Россию от системы межбанковского обмена информации SWIFT из-за ситуации на Украине. «Настало время добиться гораздо более жестких санкций, чем те, что планировались изначально, под которыми я имею в виду прежде всего санкции в области так называемого SWIFT», — сказал Земан.

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля в границах Луганской и Донецкой областей. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.

Ранее по теме: Глава ЕК анонсировала санкции против стратегических секторов экономики России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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