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Глава ЕК анонсировала санкции против стратегических секторов экономики России

Ведомости

Евросоюз планирует ввести санкции против стратегических секторов экономики России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

«Этот пакет (санкций против РФ) будет направлен на стратегические секторы экономики России, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам», — сказала она.

Пакет ограничительных мер против России будет представлен для одобрения лидерам стран — членов ЕС позднее сегодня, добавила она. «Мы ослабим основу российской экономики и ее возможность для модернизации. Дополнительно, мы заморозим активы России в ЕС и остановим доступ российских банков к европейским финансовым рынкам», — отметила фон дер Ляйен.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, также принявший участие в пресс-конференции, заявил о планах ввести «самый жесткий пакет санкций в истории сообщества».

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. Он призвал западные страны «принудить Россию к миру» и ввести против нее санкции. Жесткие ограничительные меры за военную агрессию анонсировал президент США Джо Байден.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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