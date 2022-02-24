Глава ЕК анонсировала санкции против стратегических секторов экономики России

Пакет ограничительных мер против России будет представлен для одобрения лидерам стран — членов ЕС позднее сегодня, добавила она. «Мы ослабим основу российской экономики и ее возможность для модернизации. Дополнительно, мы заморозим активы России в ЕС и остановим доступ российских банков к европейским финансовым рынкам», — отметила фон дер Ляйен.