Глава ЕК анонсировала санкции против стратегических секторов экономики России
Евросоюз планирует ввести санкции против стратегических секторов экономики России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.
«Этот пакет (санкций против РФ) будет направлен на стратегические секторы экономики России, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам», — сказала она.
Пакет ограничительных мер против России будет представлен для одобрения лидерам стран — членов ЕС позднее сегодня, добавила она. «Мы ослабим основу российской экономики и ее возможность для модернизации. Дополнительно, мы заморозим активы России в ЕС и остановим доступ российских банков к европейским финансовым рынкам», — отметила фон дер Ляйен.
Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, также принявший участие в пресс-конференции, заявил о планах ввести «самый жесткий пакет санкций в истории сообщества».
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. Он призвал западные страны «принудить Россию к миру» и ввести против нее санкции. Жесткие ограничительные меры за военную агрессию анонсировал президент США Джо Байден.