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ЕС осудил военную операцию России против Украины

Ведомости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава ЕС Шарль Мишель осудили военную операцию России против Украины и призвали ее вывести войска из страны.

«Мы самым решительным образом осуждаем беспрецедентную военную агрессию России против Украины. Своими неспровоцированными и неоправданными военными действиями Россия грубо нарушает международное право и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Мы сожалеем о гибели людей и человеческих страданиях», — говорится в заявлении.

Фон дер Ляйен и Мишель призвали Россию «немедленно прекратить боевые действия, вывести войска из Украины и уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость страны». Мишель созвал внеочередное заседание Евросовета для обсуждения кризиса на Украине и дальнейших мер, говорится в заявлении.

«Это повлечет за собой массовые и серьезные последствия для России за ее действия. Президент фон дер Ляйен и Верховный представитель Боррель изложат дальнейший пакет санкций, который завершается Европейской комиссией и EEAS в тесной координации с партнерами. Совет примет их в кратчайшие сроки», — отметило руководство ЕС.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. Затем CNN и «Интерфакс» сообщили о взрывах рядом с крупнейшими украинскими городами. В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по городам Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя.

Ранее по теме: Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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