ЕС осудил военную операцию России против Украины

«Это повлечет за собой массовые и серьезные последствия для России за ее действия. Президент фон дер Ляйен и Верховный представитель Боррель изложат дальнейший пакет санкций, который завершается Европейской комиссией и EEAS в тесной координации с партнерами. Совет примет их в кратчайшие сроки», — отметило руководство ЕС.