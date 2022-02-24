ЕС осудил военную операцию России против Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава ЕС Шарль Мишель осудили военную операцию России против Украины и призвали ее вывести войска из страны.
«Мы самым решительным образом осуждаем беспрецедентную военную агрессию России против Украины. Своими неспровоцированными и неоправданными военными действиями Россия грубо нарушает международное право и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Мы сожалеем о гибели людей и человеческих страданиях», — говорится в заявлении.
Фон дер Ляйен и Мишель призвали Россию «немедленно прекратить боевые действия, вывести войска из Украины и уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость страны». Мишель созвал внеочередное заседание Евросовета для обсуждения кризиса на Украине и дальнейших мер, говорится в заявлении.
«Это повлечет за собой массовые и серьезные последствия для России за ее действия. Президент фон дер Ляйен и Верховный представитель Боррель изложат дальнейший пакет санкций, который завершается Европейской комиссией и EEAS в тесной координации с партнерами. Совет примет их в кратчайшие сроки», — отметило руководство ЕС.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. Затем CNN и «Интерфакс» сообщили о взрывах рядом с крупнейшими украинскими городами. В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по городам Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя.