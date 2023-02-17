Лукашенко заявил о готовности Белоруссии производить российские штурмовики

«Белорусы делают для МС-21 и "Суперджет 100" до тысячи уже комплектующих. У нас три завода: три военных, один – гражданский. <...> И как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета МиГ-25, по-моему, который себя хорошо на Украине показывает», – сказал Лукашенко (цитата по «Интерфаксу»).