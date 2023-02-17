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Лукашенко заявил о готовности Белоруссии производить российские штурмовики

Ведомости

Белоруссия готова производить российские штурмовики МиГ-25, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Белорусы делают для МС-21 и "Суперджет 100" до тысячи уже комплектующих. У нас три завода: три военных, один – гражданский. <...> И как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета МиГ-25, по-моему, который себя хорошо на Украине показывает», – сказал Лукашенко (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что в республике готовы производить штурмовики при российской поддержке. Лукашенко подчеркнул, что власти страны делают все, чтобы «как-то преодолеть те барьеры, которые нам искусственно создают».

17 февраля президент Белоруссии прибыл в Москву на встречу с Путиным. Лукашенко рассказал, что на встрече с российским президентом будут обсуждать вопросы безопасности и обороны, также будут затронуты вопросы экономического, политического и военного характеров. Последние панируется обсудить на заседании высшего государственного совета Союзного государства, которое может состоятся в апреле – мае этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных