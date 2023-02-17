Лукашенко заявил о готовности Белоруссии производить российские штурмовики
Белоруссия готова производить российские штурмовики МиГ-25, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Белорусы делают для МС-21 и "Суперджет 100" до тысячи уже комплектующих. У нас три завода: три военных, один – гражданский. <...> И как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета МиГ-25, по-моему, который себя хорошо на Украине показывает», – сказал Лукашенко (цитата по «Интерфаксу»).
Он добавил, что в республике готовы производить штурмовики при российской поддержке. Лукашенко подчеркнул, что власти страны делают все, чтобы «как-то преодолеть те барьеры, которые нам искусственно создают».
17 февраля президент Белоруссии прибыл в Москву на встречу с Путиным. Лукашенко рассказал, что на встрече с российским президентом будут обсуждать вопросы безопасности и обороны, также будут затронуты вопросы экономического, политического и военного характеров. Последние панируется обсудить на заседании высшего государственного совета Союзного государства, которое может состоятся в апреле – мае этого года.