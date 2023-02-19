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В Сирии сообщили о пяти погибших при ракетном ударе Израиля по Дамаску

Ведомости

В результате ракетной атаки по Дамаску и его окрестностям погибли пять человек, еще 15 мирных граждан пострадали, сообщило агентство SANA со ссылкой на военной источник. Удар нанес Израиль, считают в Сирии. 

 «Сегодня ровно в 00:22 израильский противник нанес удар ракетными очередями из воздушного пространства над оккупированными Голанскими высотами», – передает агентство.

Удар был нанесен по некоторым точкам в Дамаске и его окрестностях, разрушены несколько жилых домов. По данным сирийского военного источники, среди погибших был один солдат, а некоторые из госпитализированных пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что средствам ПВО удалось сбить большинство выпущенных ракет. 

Reuters пишет, что Израиль последние годы наносил воздушные удары по Сирии из-за поставок оружия Ираном, который расширил свое военное присутствие в соседней стране. По данным источников агентства в разведке, под иранским командованием находятся «тысячи ополченцев и местных военизированных формирований». Последние месяцы Израиль также усилил удары по сирийским аэропортам и авиабазам с целью помешать Ирану наращивать использование воздушных линий для снабжения оружием союзников в Сирии и Ливане, пишет Reuters. Израильские официальные лица, как отмечает агентство, редко признавали ответственность за конкретные операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных