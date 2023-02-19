В Сирии сообщили о пяти погибших при ракетном ударе Израиля по Дамаску

Reuters пишет, что Израиль последние годы наносил воздушные удары по Сирии из-за поставок оружия Ираном, который расширил свое военное присутствие в соседней стране. По данным источников агентства в разведке, под иранским командованием находятся «тысячи ополченцев и местных военизированных формирований». Последние месяцы Израиль также усилил удары по сирийским аэропортам и авиабазам с целью помешать Ирану наращивать использование воздушных линий для снабжения оружием союзников в Сирии и Ливане, пишет Reuters. Израильские официальные лица, как отмечает агентство, редко признавали ответственность за конкретные операции.