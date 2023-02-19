Минобороны опровергло сообщения об увольнении офицеров ДНР и ЛНР
Информация об увольнении офицеров 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса после принятия их в состав Вооруженных сил России не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Как пояснили в ведомстве, с 1 января личный состав корпусов в полном составе с техникой, вооружением и материальными средствами был включен в состав ВС РФ.
«Подчеркиваем, что информация о якобы увольнении после принятия в состав российских Вооруженных сил офицеров данных армейских корпусов абсолютно не соответствует действительности», – говорится в сообщении министерства.
Там добавили, что ведомство не издавало приказов об увольнении военнослужащих соединений, а все они «достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи» в рамках военной спецоперации.
Ранее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил об увольнении замначальника народной милиции ДНР Эдуарда Басурина и заявил, что увольнение ожидает многих командиров республик, которые не соответствуют критериям «кадрового русского офицера».
«Кого-то отсеят будущие комиссии, кого-то уже выкинули на гражданку, будто алкоголиков и нарушителей, как того же Басурина (он уволен и уже поздно пить боржом) и многих других прожженных войной офицеров», – написал военкор в своем Telegram-канале. При этом позднее Басурин в разговоре с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным подтвердил сообщения о своей отставке.
В начале февраля стало известно, что зона ответственности Южного военного округа расширена на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Как пояснили в пресс-службе Южного военного округа, расширение зоны ответственности в этом случае связано с вхождением в состав России новых регионов и включением в состав Вооруженных сил страны объединений народной милиции ДНР и ЛНР.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позже на территории этих регионов было введено военное положение.