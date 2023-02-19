Газета
Политика

Минобороны опровергло сообщения об увольнении офицеров ДНР и ЛНР

Ведомости

Информация об увольнении офицеров 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса после принятия их в состав Вооруженных сил России не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как пояснили в ведомстве, с 1 января личный состав корпусов в полном составе с техникой, вооружением и материальными средствами был включен в состав ВС РФ.

«Подчеркиваем, что информация о якобы увольнении после принятия в состав российских Вооруженных сил офицеров данных армейских корпусов абсолютно не соответствует действительности», – говорится в сообщении министерства.

Ранее по теме: В Минобороны объявили о смене командующих в военных округах

Там добавили, что ведомство не издавало приказов об увольнении военнослужащих соединений, а все они «достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи» в рамках военной спецоперации.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил об увольнении замначальника народной милиции ДНР Эдуарда Басурина и заявил, что увольнение ожидает многих командиров республик, которые не соответствуют критериям «кадрового русского офицера».

«Кого-то отсеят будущие комиссии, кого-то уже выкинули на гражданку, будто алкоголиков и нарушителей, как того же Басурина (он уволен и уже поздно пить боржом) и многих других прожженных войной офицеров», – написал военкор в своем Telegram-канале. При этом позднее Басурин в разговоре с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным подтвердил сообщения о своей отставке.

В начале февраля стало известно, что зона ответственности Южного военного округа расширена на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Как пояснили в пресс-службе Южного военного округа, расширение зоны ответственности в этом случае связано с вхождением в состав России новых регионов и включением в состав Вооруженных сил страны объединений народной милиции ДНР и ЛНР.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позже на территории этих регионов было введено военное положение.

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных