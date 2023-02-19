Минобороны опровергло сообщения об увольнении офицеров ДНР и ЛНР

«Кого-то отсеят будущие комиссии, кого-то уже выкинули на гражданку, будто алкоголиков и нарушителей, как того же Басурина (он уволен и уже поздно пить боржом) и многих других прожженных войной офицеров», – написал военкор в своем Telegram-канале. При этом позднее Басурин в разговоре с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным подтвердил сообщения о своей отставке.