Пригожин заявил о проблемах с обеспечением боеприпасами ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что ряд проблем с обеспечением организации боеприпасами сохраняется. Его слова приводит пресс-служба в Telegram-канале.
«Вопросы, которые я задавал по боеприпасам, к сожалению, остаются абсолютно нерешенными. Это серьезнейшая проблема», — сказал Пригожин.
Он отметил, что в России есть боеприпасы, отметив, что «промышленность вышла на необходимые объемы». Пригожин добавил, что не в состоянии решить эту проблему, «несмотря на все свои знакомства и связи». По его словам, никакие решения в этом направлении не принимаются.
Пригожин заявил, что ему предлагают «пойти извиниться» перед вышестоящим руководством, чтобы бойцам выдали боеприпасы. Он заявил, что из-за недостатка вооружения «погибает в два раза больше» участников ЧВК и «других воинских подразделений», которые «Вагнер» не может прикрыть.
Основатель «Вагнера» заявил, что заявки на получение боеприпасов пишутся ежедневно и передаются «в вышестоящие органы», однако, добавляет Пригожин, «никто не знает, кто должен дать ответ». Он подчеркнул, что те, «кто мешает получить оружие, прямо работают на врага».
На нехватку боеприпасов у ЧВК «Вагнер» ранее неоднократно указывал военный корреспондент Евгений Поддубный. 15 февраля, комментируя ситуацию в районе Парасковиевки в своем Telegram-канале, он заявил, что у бойцов «не жирно боеприпасов». 19 февраля он сообщил, что в социальных сетях появился флешмоб с призывом дать бойцам «Вагнера» боеприпасы.
Поддубный сделал вывод, что такая ситуация говорит о том, что Пригожин «исчерпал аппаратно-бюрократические возможности». Он отметил, что дефицит боеприпасов появился «у штурмовых подразделений, которым категорически нельзя останавливаться».