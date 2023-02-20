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Пригожин заявил о проблемах с обеспечением боеприпасами ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что ряд проблем с обеспечением организации боеприпасами сохраняется. Его слова приводит пресс-служба в Telegram-канале.

«Вопросы, которые я задавал по боеприпасам, к сожалению, остаются абсолютно нерешенными. Это серьезнейшая проблема», — сказал Пригожин. 

Он отметил, что в России есть боеприпасы, отметив, что «промышленность вышла на необходимые объемы». Пригожин добавил, что не в состоянии решить эту проблему, «несмотря на все свои знакомства и связи». По его словам, никакие решения в этом направлении не принимаются.

Пригожин заявил, что ему предлагают «пойти извиниться» перед вышестоящим руководством, чтобы бойцам выдали боеприпасы. Он заявил, что из-за недостатка вооружения «погибает в два раза больше» участников ЧВК и «других воинских подразделений», которые «Вагнер» не может прикрыть. 

Основатель «Вагнера» заявил, что заявки на получение боеприпасов пишутся ежедневно и передаются «в вышестоящие органы», однако, добавляет Пригожин, «никто не знает, кто должен дать ответ». Он подчеркнул, что те, «кто мешает получить оружие, прямо работают на врага».

На нехватку боеприпасов у ЧВК «Вагнер» ранее неоднократно указывал военный корреспондент Евгений Поддубный. 15 февраля, комментируя ситуацию в районе Парасковиевки в своем Telegram-канале, он заявил, что у бойцов «не жирно боеприпасов». 19 февраля он сообщил, что в социальных сетях появился флешмоб с призывом дать бойцам «Вагнера» боеприпасы. 

Поддубный сделал вывод, что такая ситуация говорит о том, что Пригожин «исчерпал аппаратно-бюрократические возможности». Он отметил, что дефицит боеприпасов появился «у штурмовых подразделений, которым категорически нельзя останавливаться». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных