Посол России оценил численность русской диаспоры в Сербии

«Предположу, что можно говорить примерно о 160 000 человек. С учетом во многом понятного языка, близкого нам уклада жизни наши соотечественники действительно могут довольно быстро адаптироваться в Сербии. Большинство продолжают заниматься той же деятельностью, что и прежде. Открывают здесь новые фирмы. Много людей заняты в сфере IT», – сказал Боцан-Харченко.