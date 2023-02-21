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Посол России оценил численность русской диаспоры в Сербии

Ведомости

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью «Ведомостям» рассказал о увеличившейся после начала СВО и частичной мобилизации русской диаспоре в этой стране.

«Предположу, что можно говорить примерно о 160 000 человек. С учетом во многом понятного языка, близкого нам уклада жизни наши соотечественники действительно могут довольно быстро адаптироваться в Сербии. Большинство продолжают заниматься той же деятельностью, что и прежде. Открывают здесь новые фирмы. Много людей заняты в сфере IT», – сказал Боцан-Харченко.

При этом посол признал, что в Сербии некоторые выходцы из России пытаются «организовать антироссийские мероприятия», но число их участников ограничивается «сотней людей, которые отбывают номер». Ранее Боцан-Харченко рассказал о развитии экономического сотрудничества двух стран в условиях западных санкций.

Ранее по теме: «Сербы эмоционально не готовы оказаться в антироссийском лагере»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных