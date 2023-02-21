Посол рассказал об угрозах президенту Сербии из-за отсутствия санкций против России

«Запад угрожает Белграду «вторичными санкциями» за отказ примкнуть к рестрикциям против России. ЕС и США пытаются доказать, что Сербия как еврокандидат должна пересмотреть свою внешнюю политику. (...) Конкретно сербам говорят, что в порядке наказания могут блокировать вступительные переговоры, ограничить доступ к еэсовским фондам, приостановить безвизовый режим. Звучат угрозы и насчет возможного свертывания западных инвестиций», – объяснил российский посол.