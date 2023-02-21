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Посол рассказал об угрозах президенту Сербии из-за отсутствия санкций против России

Ведомости

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью «Ведомостям» рассказал о том, чем угрожает Запад президенту Сербии Александру Вучичу из-за его нежелания присоединяться к антироссийским санкциям.

«Запад угрожает Белграду «вторичными санкциями» за отказ примкнуть к рестрикциям против России. ЕС и США пытаются доказать, что Сербия как еврокандидат должна пересмотреть свою внешнюю политику. (...) Конкретно сербам говорят, что в порядке наказания могут блокировать вступительные переговоры, ограничить доступ к еэсовским фондам, приостановить безвизовый режим. Звучат угрозы и насчет возможного свертывания западных инвестиций», – объяснил российский посол.

По мнению Боцана-Харченко, подобные сценарии стали бы весьма болезненными для Сербии, так как страна взяла хороший темп экономического развития.

Ранее по теме: «Сербы эмоционально не готовы оказаться в антироссийском лагере»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных