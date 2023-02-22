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Песков назвал «консолидированной» реакцию Запада на приостановку ДСНВ

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал реакцию западных стран на приостановку Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) «консолидированной».

«Мы видим с вами первую реакцию. Она достаточно консолидированная среди представителей коллективного Запада. Это реакция, конечно, не дает нам повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам», – сказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что несмотря на это обстоятельства могут поменяться. «Для России здесь очень важно делать все для обеспечения собственной безопасности, в том числе и в вопросах контроля стабильности и контроля вооружения. И сохранять такой, терпеливый поход в ожидании того, когда наши оппоненты созреют для нормального диалога», – заключил он.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил об односторонней приостановке участия страны в ДСНВ. В тот же день он внес законопроект на рассмотрение в Госдуму, который депутаты парламента единогласно приняли сегодня, 22 февраля. Кроме этого, в Совете Федерации также поддержали закон о приостановке участия России в договоре, об этом заявил руководитель комитета по обороне Виктор Бондарев.

СНВ-III (альтернативное название договора) был заключен 8 апреля 2010 г. Сейчас это последний действующий договор о контроле за ядерными вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых носителей (межконтинентальных ракет, подлодок и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов. Тогда договор заключили на десять лет, а в 2021 г. он был продлен еще на пять.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных