Песков назвал «консолидированной» реакцию Запада на приостановку ДСНВ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал реакцию западных стран на приостановку Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) «консолидированной».
«Мы видим с вами первую реакцию. Она достаточно консолидированная среди представителей коллективного Запада. Это реакция, конечно, не дает нам повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам», – сказал пресс-секретарь.
Песков добавил, что несмотря на это обстоятельства могут поменяться. «Для России здесь очень важно делать все для обеспечения собственной безопасности, в том числе и в вопросах контроля стабильности и контроля вооружения. И сохранять такой, терпеливый поход в ожидании того, когда наши оппоненты созреют для нормального диалога», – заключил он.
21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил об односторонней приостановке участия страны в ДСНВ. В тот же день он внес законопроект на рассмотрение в Госдуму, который депутаты парламента единогласно приняли сегодня, 22 февраля. Кроме этого, в Совете Федерации также поддержали закон о приостановке участия России в договоре, об этом заявил руководитель комитета по обороне Виктор Бондарев.
СНВ-III (альтернативное название договора) был заключен 8 апреля 2010 г. Сейчас это последний действующий договор о контроле за ядерными вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых носителей (межконтинентальных ракет, подлодок и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов. Тогда договор заключили на десять лет, а в 2021 г. он был продлен еще на пять.