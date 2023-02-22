Песков назвал «консолидированной» реакцию Запада на приостановку ДСНВ

СНВ-III (альтернативное название договора) был заключен 8 апреля 2010 г. Сейчас это последний действующий договор о контроле за ядерными вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых носителей (межконтинентальных ракет, подлодок и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов. Тогда договор заключили на десять лет, а в 2021 г. он был продлен еще на пять.