Совфед одобрил закон о прекращении действия договоров Совета Европы в России

Совфед сегодня также одобрил и денонсацию конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную РФ в 1999 г. и ратифицированную в 2006 г. В пояснительной записке отмечалось, что из-за решения СЕ прекратить полноправное участие РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) Россия лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса. При этом у ГРЕКО остается право проводить мониторинг соблюдения РФ закрепленных в конвенции обязательств. Такие условия для России неприемлемы, говорилось в документе.