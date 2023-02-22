Газета
Политика

Совфед одобрил закон о прекращении действия договоров Совета Европы в России

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы.

Законом, принятым Госдумой 16 февраля, закрепляется правовой аспект решения о прекращении членства России в Совете Европы от 16 марта 2022 г. и подразумевается выход из 21 международного договора СЕ.

Речь идет, в частности, о прекращении действия в отношении РФ устава Совета Европы от 5 мая 1949 г., Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., Европейской конвенции о пресечении терроризма от 27 января 1977 г., Хартии местного самоуправления от 15 октября 1985 г. и Социальной хартии от 3 мая 1996 г.

На фоне начала спецоперации на Украине Совет Европы 25 февраля 2022 г. приостановил представительство России в уставных органах Совета Европы. В связи с этим 15 марта МИД РФ вручил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич уведомление о добровольном выходе РФ из организации.

Однако уже 16 марта комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию после 26 лет членства из организации. Российские власти подчеркивали, что страна сама вышла из Совета Европы, что также подразумевает и выход из ЕСПЧ.

Совфед сегодня также одобрил и денонсацию конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную РФ в 1999 г. и ратифицированную в 2006 г. В пояснительной записке отмечалось, что из-за решения СЕ прекратить полноправное участие РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) Россия лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса. При этом у ГРЕКО остается право проводить мониторинг соблюдения РФ закрепленных в конвенции обязательств. Такие условия для России неприемлемы, говорилось в документе.

Оба закона внес в Госдуму ранее в январе президент РФ Владимир Путин.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных