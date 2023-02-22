Совфед одобрил закон о прекращении действия договоров Совета Европы в России
Совет Федерации одобрил закон о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы.
Законом, принятым Госдумой 16 февраля, закрепляется правовой аспект решения о прекращении членства России в Совете Европы от 16 марта 2022 г. и подразумевается выход из 21 международного договора СЕ.
Речь идет, в частности, о прекращении действия в отношении РФ устава Совета Европы от 5 мая 1949 г., Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., Европейской конвенции о пресечении терроризма от 27 января 1977 г., Хартии местного самоуправления от 15 октября 1985 г. и Социальной хартии от 3 мая 1996 г.
На фоне начала спецоперации на Украине Совет Европы 25 февраля 2022 г. приостановил представительство России в уставных органах Совета Европы. В связи с этим 15 марта МИД РФ вручил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич уведомление о добровольном выходе РФ из организации.
Однако уже 16 марта комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию после 26 лет членства из организации. Российские власти подчеркивали, что страна сама вышла из Совета Европы, что также подразумевает и выход из ЕСПЧ.
Совфед сегодня также одобрил и денонсацию конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную РФ в 1999 г. и ратифицированную в 2006 г. В пояснительной записке отмечалось, что из-за решения СЕ прекратить полноправное участие РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) Россия лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса. При этом у ГРЕКО остается право проводить мониторинг соблюдения РФ закрепленных в конвенции обязательств. Такие условия для России неприемлемы, говорилось в документе.
Оба закона внес в Госдуму ранее в январе президент РФ Владимир Путин.