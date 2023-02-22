Послы ЕС вновь не смогли согласовать десятый пакет санкций в отношении России
Послы стран Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций в отношении России, передает агентство Reuters со ссылкой на двух дипломатов.
«Есть несколько нерешенных вопросов, в том числе по каучуку и обязательствам по отчетности», – сказал один из источников. Другой дипломат заверил, что соглашение будет достигнуто завтра, 23 февраля.
Агентство отмечает, что из-за «противодействия» со стороны таких стран, как Венгрия, Болгария, Франция и Бельгия, ЕС пока не будет ограничивать сотрудничество с российской атомной промышленностью или прекращать импорт алмазов.
На фоне начала спецоперации на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций в отношении РФ. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую и горнодобывающую отрасли, автомобилестроение и др.
17 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России. По ее словам, он содержит торговые ограничения на поставки объемом 11 млрд евро.