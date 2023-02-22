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Послы ЕС вновь не смогли согласовать десятый пакет санкций в отношении России

Ведомости

Послы стран Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций в отношении России, передает агентство Reuters со ссылкой на двух дипломатов.

«Есть несколько нерешенных вопросов, в том числе по каучуку и обязательствам по отчетности», – сказал один из источников. Другой дипломат заверил, что соглашение будет достигнуто завтра, 23 февраля.

Агентство отмечает, что из-за «противодействия» со стороны таких стран, как Венгрия, Болгария, Франция и Бельгия, ЕС пока не будет ограничивать сотрудничество с российской атомной промышленностью или прекращать импорт алмазов.

На фоне начала спецоперации на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций в отношении РФ. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую и горнодобывающую отрасли, автомобилестроение и др.

17 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России. По ее словам, он содержит торговые ограничения на поставки объемом 11 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных