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ГБР Украины провело обыски в принадлежащем президенту ЦСКА украинском банке

Ведомости

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски у членов правления и набсовета банка, бенефициаром которого является гражданин России, президент российского футбольного клуба «ЦСКА» Евгений Гинер. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

О каком банке идет речь, не уточняется, но, по данным Национального банка Украины (НБУ), Гинер является владельцем АО «Первый инвестиционный банк» (Pinbank). Обыски также проводились и в офисе. ГБР уточняет, что следственные действия проводились в связи с проверкой информации о получении банком более 1,6 млрд грн (около 3,3 млрд руб.) преференций, часть из которых была получена после начала спецоперации России на Украине. «Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала учреждения», – говорится в сообщении ГБР.

Также ГБР проверяют информацию о якобы причастности российских депутатов или должностных лиц к совершению преступлений на Украине через прямой или косвенный контроль над предприятиями критической энергетической инфраструктуры страны.

11 ноября 2022 г. Печерский районный суд Киева арестовал доли в украинских стратегических предприятиях, которые, по их мнению, могут контролироваться российскими гражданами. В частности, речь идет о долях в АО «Житомироблэнерго» (95,54%), АО «Херсоноблэнерго» (99,99%), ЧАО «Кировоградоблэнерго» (72,9%), АО «Черновцыоблэнерго» (96, 78%) и АО «Ровнооблэнерго» (93,24%), поскольку они в разных долях принадлежат юрлицам, входящим в VS Energy.

19 октября 2022 г. Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел в отношении Гинера санкции сроком на 10 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных