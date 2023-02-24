ГБР Украины провело обыски в принадлежащем президенту ЦСКА украинском банке
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски у членов правления и набсовета банка, бенефициаром которого является гражданин России, президент российского футбольного клуба «ЦСКА» Евгений Гинер. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
О каком банке идет речь, не уточняется, но, по данным Национального банка Украины (НБУ), Гинер является владельцем АО «Первый инвестиционный банк» (Pinbank). Обыски также проводились и в офисе. ГБР уточняет, что следственные действия проводились в связи с проверкой информации о получении банком более 1,6 млрд грн (около 3,3 млрд руб.) преференций, часть из которых была получена после начала спецоперации России на Украине. «Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала учреждения», – говорится в сообщении ГБР.
Также ГБР проверяют информацию о якобы причастности российских депутатов или должностных лиц к совершению преступлений на Украине через прямой или косвенный контроль над предприятиями критической энергетической инфраструктуры страны.
11 ноября 2022 г. Печерский районный суд Киева арестовал доли в украинских стратегических предприятиях, которые, по их мнению, могут контролироваться российскими гражданами. В частности, речь идет о долях в АО «Житомироблэнерго» (95,54%), АО «Херсоноблэнерго» (99,99%), ЧАО «Кировоградоблэнерго» (72,9%), АО «Черновцыоблэнерго» (96, 78%) и АО «Ровнооблэнерго» (93,24%), поскольку они в разных долях принадлежат юрлицам, входящим в VS Energy.
19 октября 2022 г. Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел в отношении Гинера санкции сроком на 10 лет.