ГБР Украины провело обыски в принадлежащем президенту ЦСКА украинском банке

О каком банке идет речь, не уточняется, но, по данным Национального банка Украины (НБУ), Гинер является владельцем АО «Первый инвестиционный банк» (Pinbank). Обыски также проводились и в офисе. ГБР уточняет, что следственные действия проводились в связи с проверкой информации о получении банком более 1,6 млрд грн (около 3,3 млрд руб.) преференций, часть из которых была получена после начала спецоперации России на Украине. «Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала учреждения», – говорится в сообщении ГБР.