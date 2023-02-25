Картаполов заявил об отсутствии возможностей у Украины захватить Крым
У Украины нет возможностей для военного захвата Крыма, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Они этого очень хотят, и на возврате Крыма у них во многом построена пропаганда. Но что касается возможностей – их у них на сегодняшней день нет никаких. Но это не значит, что они перестанут хотеть, не значит, что они откажутся от попыток силовым путем это делать», – сказал депутат, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о планируемых шагах по захвату Крыма.
Картаполов добавил, что необходимо следить за ситуацией и «жестко» реагировать на провокации с украинской стороны. Также он заверил, что поставленная западными странами техника не поможет Украине осуществить захват, угрозу может представлять только передача Киеву ракет с дальним радиусом действия.
«Здесь, думаю, наша разведка, наши силы ПВО внимательно оценивают эту ситуацию, все необходимые меры уже приняты», – добавил Картаполов.
24 февраля во время пресс-конференции Зеленский заявил, что Украина готовится к военному захвату Крыма, писало «РИА Новости». «Предпринимаются военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, силами, формируем бригады, формируем наступательные подразделения разного рода и характера, отправляем людей на обучение не только на Украине, вы знаете, но и в другие страны», – рассказал он.
На слова Зеленского также отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов, который заявил в своем Telegram-канале, что украинскому президенту «не видать [полуострова] как своих ушей».