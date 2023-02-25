Картаполов заявил об отсутствии возможностей у Украины захватить Крым

«Они этого очень хотят, и на возврате Крыма у них во многом построена пропаганда. Но что касается возможностей – их у них на сегодняшней день нет никаких. Но это не значит, что они перестанут хотеть, не значит, что они откажутся от попыток силовым путем это делать», – сказал депутат, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о планируемых шагах по захвату Крыма.