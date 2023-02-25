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Пригожин сообщил о взятии под контроль Ягодного на севере Артемовска

Ведомости

Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль поселок Ягодное к северу от Артемовска (украинское название – Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил основатель компании Евгений Пригожин. Его заявление было опубликовано в Telegram-канале пресс-службы.

«В 19 часов 25 февраля штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» полностью овладели населенным пунктом Ягодное на севере Бахмута», – сказал Пригожин.

17 февраля Пригожин сообщал о взятии под контроль населенного пункта Парасковиевка к северу от Артемовска. Также он отмечал, что российские силы могут окружить Артемовск, бои за который идут уже несколько месяцев, в марте — апреле этого года. 16 февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. На следующий день Киев призвал эвакуироваться жителей Артемовска, а президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале наступления российских войск по нескольким направлениям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных