Пригожин сообщил о взятии под контроль Ягодного на севере Артемовска

17 февраля Пригожин сообщал о взятии под контроль населенного пункта Парасковиевка к северу от Артемовска. Также он отмечал, что российские силы могут окружить Артемовск, бои за который идут уже несколько месяцев, в марте — апреле этого года. 16 февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. На следующий день Киев призвал эвакуироваться жителей Артемовска, а президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале наступления российских войск по нескольким направлениям.