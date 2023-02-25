Пригожин сообщил о взятии под контроль Ягодного на севере Артемовска
Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль поселок Ягодное к северу от Артемовска (украинское название – Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил основатель компании Евгений Пригожин. Его заявление было опубликовано в Telegram-канале пресс-службы.
«В 19 часов 25 февраля штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» полностью овладели населенным пунктом Ягодное на севере Бахмута», – сказал Пригожин.
17 февраля Пригожин сообщал о взятии под контроль населенного пункта Парасковиевка к северу от Артемовска. Также он отмечал, что российские силы могут окружить Артемовск, бои за который идут уже несколько месяцев, в марте — апреле этого года. 16 февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. На следующий день Киев призвал эвакуироваться жителей Артемовска, а президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале наступления российских войск по нескольким направлениям.