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Глава Черногории Мило Джуканович заявил о своем участии в президентских выборах

Ведомости

Действующий глава Черногории Мило Джуканович заявил о своем выдвижении на третий президентский срок. Об этом пишет ТАСС.

«Моя кандидатура на столе. Моя кандидатура – выражение ответственности перед Черногорией. Моя цель – победить в первом туре, но я сохраню энтузиазм, если дойдет и до второго тура», – сказал он.

Джуканович фактически возглавляет Черногорию с 1991 г. Он пять раз занимал пост премьер-министра страны в периоды с 1991 по 1998 г., с 2003 по 2006 г., с 2008 по 2010 г. и с 2012 по 2016 г. Также Джуканович был президентом с 1998 по 2002 г. и с 2018 г. по настоящее время.

Срок полномочий президента Черногории установлен в пять лет, с правом однократного переизбрания. Президентские выборы запланированы на 19 марта 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных