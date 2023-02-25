Глава Черногории Мило Джуканович заявил о своем участии в президентских выборах

Джуканович фактически возглавляет Черногорию с 1991 г. Он пять раз занимал пост премьер-министра страны в периоды с 1991 по 1998 г., с 2003 по 2006 г., с 2008 по 2010 г. и с 2012 по 2016 г. Также Джуканович был президентом с 1998 по 2002 г. и с 2018 г. по настоящее время.