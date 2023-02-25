Глава Черногории Мило Джуканович заявил о своем участии в президентских выборах
Действующий глава Черногории Мило Джуканович заявил о своем выдвижении на третий президентский срок. Об этом пишет ТАСС.
«Моя кандидатура на столе. Моя кандидатура – выражение ответственности перед Черногорией. Моя цель – победить в первом туре, но я сохраню энтузиазм, если дойдет и до второго тура», – сказал он.
Джуканович фактически возглавляет Черногорию с 1991 г. Он пять раз занимал пост премьер-министра страны в периоды с 1991 по 1998 г., с 2003 по 2006 г., с 2008 по 2010 г. и с 2012 по 2016 г. Также Джуканович был президентом с 1998 по 2002 г. и с 2018 г. по настоящее время.
Срок полномочий президента Черногории установлен в пять лет, с правом однократного переизбрания. Президентские выборы запланированы на 19 марта 2023 г.