ЕС ввел в действие десятый пакет санкций в отношении 87 физических и 34 юрлиц

Отдельно в ЕС сообщили о введении санкций в отношении 11 физических и 7 юридических лиц, связанных с ЧВК «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным, «ввиду международного масштаба и серьезности деятельности группы, а также ее дестабилизирующего воздействия на страны, в которых она действует». «Деятельность группы Вагнера представляет угрозу для людей в странах, где она работает, и для Европейского Союза. Они угрожают международному миру и безопасности, поскольку не действуют ни в каких правовых рамках», – прокомментировал эту часть санкционного списка глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.