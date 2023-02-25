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ЕС ввел в действие десятый пакет санкций в отношении 87 физических и 34 юрлиц

Ведомости

Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении России, в числе которых – ограничения для 87 физических и 34 юридических лиц. Документ опубликован в официальном журнале Евросоюза.

Среди физических лиц, попавших в санкционный список – председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, врач Леонид Рошаль, глава Россотрудничества Евгений Примаков, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, заместитель гендиректора «Первого канала» Кирилл Клейменов, замгендиректора Национальной Медиа Группы Александр Акопов, главред «Россия 24» Евгений Бекасов, бывший глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев и др. Также в черный список попали четыре сенатора от новых регионов должностных лиц Правительства Российской Федерации, в том числе руководители федеральных агентств – Ольга Бас, Константин Басюк, Дмитрий Ворона и Дарья Лантратова, 19 заместителей министров, должностные лица правительства и руководители федеральных агентств, например, Роскомнадзора, руководители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), заместители глав новых регионов и военачальники.

Отдельно в ЕС сообщили о введении санкций в отношении 11 физических и 7 юридических лиц, связанных с ЧВК «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным, «ввиду международного масштаба и серьезности деятельности группы, а также ее дестабилизирующего воздействия на страны, в которых она действует». «Деятельность группы Вагнера представляет угрозу для людей в странах, где она работает, и для Европейского Союза. Они угрожают международному миру и безопасности, поскольку не действуют ни в каких правовых рамках», – прокомментировал эту часть санкционного списка глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных