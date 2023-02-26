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НАТО разместила две авианосные ударные группы в Адриатическом море

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НАТО разместила две авианосные ударные группы в акватории Адриатического моря, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные командования шестого американского оперативного флота.

В акватории размещены атомный авианосец ВМС США USS George Bush, итальянский авианосец Cavour, испанский авианесущий универсальный десантный корабль Juan Carlos I, а также американский ракетный крейсер, эсминец и итальянский фрегат.

Пресс-служба шестого флота также сообщила, что 5 марта 2023 г. в Джибути начнутся учения Cutlass Express 2023 с участием сил Восточной Африки, Европы и Северной Америки. Учения будут проходить в Джибути, Кении и на Маврикии, на берегу и в море вдоль восточного побережья Африки.

В учениях примут участие 15 стран, включая Канаду, Коморские острова, Джибути, Францию, Грузию, Грецию, Японию, Кению, Мадагаскар, Маврикий, Мозамбик, Сейшельские острова, Танзанию, Великобританию и США.

«США разделяют общий интерес с африканскими странами-партнерами в обеспечении безопасности, безопасности и свободы судоходства в водах, окружающих континент, поскольку эти воды имеют решающее значение для процветания Африки и доступа к мировым рынкам», – подчеркнули в пресс-службе шестого флота США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных