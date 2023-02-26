НАТО разместила две авианосные ударные группы в Адриатическом море

Пресс-служба шестого флота также сообщила, что 5 марта 2023 г. в Джибути начнутся учения Cutlass Express 2023 с участием сил Восточной Африки, Европы и Северной Америки. Учения будут проходить в Джибути, Кении и на Маврикии, на берегу и в море вдоль восточного побережья Африки.