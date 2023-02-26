НАТО разместила две авианосные ударные группы в Адриатическом море
НАТО разместила две авианосные ударные группы в акватории Адриатического моря, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные командования шестого американского оперативного флота.
В акватории размещены атомный авианосец ВМС США USS George Bush, итальянский авианосец Cavour, испанский авианесущий универсальный десантный корабль Juan Carlos I, а также американский ракетный крейсер, эсминец и итальянский фрегат.
Пресс-служба шестого флота также сообщила, что 5 марта 2023 г. в Джибути начнутся учения Cutlass Express 2023 с участием сил Восточной Африки, Европы и Северной Америки. Учения будут проходить в Джибути, Кении и на Маврикии, на берегу и в море вдоль восточного побережья Африки.
В учениях примут участие 15 стран, включая Канаду, Коморские острова, Джибути, Францию, Грузию, Грецию, Японию, Кению, Мадагаскар, Маврикий, Мозамбик, Сейшельские острова, Танзанию, Великобританию и США.
«США разделяют общий интерес с африканскими странами-партнерами в обеспечении безопасности, безопасности и свободы судоходства в водах, окружающих континент, поскольку эти воды имеют решающее значение для процветания Африки и доступа к мировым рынкам», – подчеркнули в пресс-службе шестого флота США.