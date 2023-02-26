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В Белом доме сообщили о возможности разговора Джо Байдена и Си Цзиньпина

Ведомости

Телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в неотдаленном будущем, сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу NBC News.

«Я ожидаю, что оба лидера поговорят в не столь далеком будущем», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

При этом он добавил, что в настоящее время разговор еще не запланирован. По словам Салливана, между странами также необходимо установить каналы военной связи, чтобы избежать эскалации. «Мы неоднократно говорили, что нам необходимо иметь каналы военной связи, чтобы избежать эскалации, избежать внезапности, избежать ошибок, и очень жаль, что министерство обороны Китая отказалось отвечать на звонки министра обороны США», – сказал он.

Отношения между странами обострились после визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа 2022 г. МИД Китая выразил протест, также КНР объявила о проведении военных учений в акватории Тайваня. Позже остров посетили делегация конгрессменов США и сенатор от Республиканской партии Марши Блэкбер. В КНР заявили, что такие шаги нарушают принцип «одного Китая».

Также 4 февраля США сбили аэростат, который принадлежал КНР и, по сообщению Пентагона, собирал «важную информацию» о расположении военных объектов. После этого Пекин выразил решительный протест и призвал избегать дальнейших действий, нагнетающих напряженность и наносящих ущерб интересам КНР.

Еще один неопознанный объект военные США сбили 10 февраля над Аляской недалеко от канадской границы, 12 февраля – над Канадой по приказу премьер-министра страны Джастина Трюдо. В ночь на 13 февраля американский F-15 сбил объект в районе озера Гурон у границы с Канадой. В Пентагоне обратили внимание, что объект пролетал над военной инфраструктурой и представлял угрозу из-за «потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей». Позднее Байден заявил, что между сбитыми над территорией США и Канадой воздушными шарами и разведывательными программами какой-либо страны отсутствует связь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных