В Белом доме сообщили о возможности разговора Джо Байдена и Си Цзиньпина
Телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в неотдаленном будущем, сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу NBC News.
«Я ожидаю, что оба лидера поговорят в не столь далеком будущем», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
При этом он добавил, что в настоящее время разговор еще не запланирован. По словам Салливана, между странами также необходимо установить каналы военной связи, чтобы избежать эскалации. «Мы неоднократно говорили, что нам необходимо иметь каналы военной связи, чтобы избежать эскалации, избежать внезапности, избежать ошибок, и очень жаль, что министерство обороны Китая отказалось отвечать на звонки министра обороны США», – сказал он.
Отношения между странами обострились после визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа 2022 г. МИД Китая выразил протест, также КНР объявила о проведении военных учений в акватории Тайваня. Позже остров посетили делегация конгрессменов США и сенатор от Республиканской партии Марши Блэкбер. В КНР заявили, что такие шаги нарушают принцип «одного Китая».
Также 4 февраля США сбили аэростат, который принадлежал КНР и, по сообщению Пентагона, собирал «важную информацию» о расположении военных объектов. После этого Пекин выразил решительный протест и призвал избегать дальнейших действий, нагнетающих напряженность и наносящих ущерб интересам КНР.
Еще один неопознанный объект военные США сбили 10 февраля над Аляской недалеко от канадской границы, 12 февраля – над Канадой по приказу премьер-министра страны Джастина Трюдо. В ночь на 13 февраля американский F-15 сбил объект в районе озера Гурон у границы с Канадой. В Пентагоне обратили внимание, что объект пролетал над военной инфраструктурой и представлял угрозу из-за «потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей». Позднее Байден заявил, что между сбитыми над территорией США и Канадой воздушными шарами и разведывательными программами какой-либо страны отсутствует связь.