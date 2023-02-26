В Белом доме сообщили о возможности разговора Джо Байдена и Си Цзиньпина

Еще один неопознанный объект военные США сбили 10 февраля над Аляской недалеко от канадской границы, 12 февраля – над Канадой по приказу премьер-министра страны Джастина Трюдо. В ночь на 13 февраля американский F-15 сбил объект в районе озера Гурон у границы с Канадой. В Пентагоне обратили внимание, что объект пролетал над военной инфраструктурой и представлял угрозу из-за «потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей». Позднее Байден заявил, что между сбитыми над территорией США и Канадой воздушными шарами и разведывательными программами какой-либо страны отсутствует связь.