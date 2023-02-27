ФСБ сообщила о задержании работавших на спецслужбы Украины жителей Севастополя
Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя, которые сами предложили спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны России. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
«Установлено, что два жителя Севастополя 1979 и 1995 годов рождения инициативно установили связь со спецслужбами Украины с целью передачи данных за денежное вознаграждение о расположении объектов министерства обороны России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», – сказано в сообщении.
Уточняется, что один из задержанных передавал данные о местонахождении военных объектов по электронной почте, а второй подтвердил свои намерения, но отправить ничего не успел.
На кадрах, распространенных ФСБ, у одного из задержанных обнаружили паспорт гражданина Украины, блокнот и ноутбук, в котором содержатся снимки военных объектов.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по факту госизмены (ст. 275 УК РФ) и установления сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). Максимальное наказание по статье о госизмене составляет лишение свободы сроком до 20 лет.