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ФСБ сообщила о задержании работавших на спецслужбы Украины жителей Севастополя

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя, которые сами предложили спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны России. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«Установлено, что два жителя Севастополя 1979 и 1995 годов рождения инициативно установили связь со спецслужбами Украины с целью передачи данных за денежное вознаграждение о расположении объектов министерства обороны России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», – сказано в сообщении.

Уточняется, что один из задержанных передавал данные о местонахождении военных объектов по электронной почте, а второй подтвердил свои намерения, но отправить ничего не успел.

На кадрах, распространенных ФСБ, у одного из задержанных обнаружили паспорт гражданина Украины, блокнот и ноутбук, в котором содержатся снимки военных объектов. 

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по факту госизмены (ст. 275 УК РФ) и установления сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). Максимальное наказание по статье о госизмене составляет лишение свободы сроком до 20 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных