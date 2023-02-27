В Белгородской области сообщили о повреждении восьми домов после обстрела

25 февраля губернатор Белгородской области сообщил о работе системы ПВО в Белгороде. Он уточнил, что пострадавших и повреждений нет. За день до этого украинские военные обстреляли город Шебекино, один из снарядов попал на детскую площадку, обошлось также без пострадавших.