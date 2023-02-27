В Белгородской области сообщили о повреждении восьми домов после обстрела
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа. Пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.
В то же время повреждения получили восемь частных домовладений — осколки снаряда выбили окна и посекли заборы. Также повреждена линия электропередачи, аварийные бригады уже приступили к восстановлению подачи электроэнергии, уточнил Гладков.
25 февраля губернатор Белгородской области сообщил о работе системы ПВО в Белгороде. Он уточнил, что пострадавших и повреждений нет. За день до этого украинские военные обстреляли город Шебекино, один из снарядов попал на детскую площадку, обошлось также без пострадавших.
Сейчас в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Она стала четвертым регионом, который установил «желтый» уровень опасности бессрочно. До этого он был установлен в Крыму, Брянской и Курской областях.
Помимо этого с 19 октября 2022 г. в Белгородской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.