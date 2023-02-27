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В Белгородской области сообщили о повреждении восьми домов после обстрела

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа. Пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале. 

В то же время повреждения получили восемь частных домовладений — осколки снаряда выбили окна и посекли заборы. Также повреждена линия электропередачи, аварийные бригады уже приступили к восстановлению подачи электроэнергии, уточнил Гладков.

25 февраля губернатор Белгородской области сообщил о работе системы ПВО в Белгороде. Он уточнил, что пострадавших и повреждений нет. За день до этого украинские военные обстреляли город Шебекино, один из снарядов попал на детскую площадку, обошлось также без пострадавших. 

Также 23 февраля под обстрел попали села Новая Таволжанка, Вознесеновка и Борисовка. В результате атаки на третий населенных пункт погибла женщина, заявил Гладков. 22 февраля губернатор сообщил о трех пострадавших из-за очередного обстрела Шебекино со стороны Украины.

Сейчас в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Она стала четвертым регионом, который установил «желтый» уровень опасности бессрочно. До этого он был установлен в Крыму, Брянской и Курской областях.

Помимо этого с 19 октября 2022 г. в Белгородской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных