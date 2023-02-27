Путин назначил Грибкова помощником секретаря Совбеза
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Грибкова помощником секретаря Совета безопасности, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Грибкова Дмитрия Геннадьевича помощником секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», – говорится в документе.
Сейчас секретарем Совбеза является Николай Патрушев. Согласно информации на сайте органа, у секретаря Совбеза есть заместители и помощники.