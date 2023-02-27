МИД: Россия готовит контрсанкции в отношении США и Канады
Россия готовит ответ на санкции США и Канады для более сфокусированного воздействия на эти страны, следует из заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Эти попытки, приуроченные к годовщине начала специальной военной операции, столь же бесперспективны и бездумны, как и постоянно звучащие на Западе заклинания о «стратегическом поражении Москвы», – цитирует Захарову пресс-служба МИДа.
Дипломат отметила, что США подстегивают своих союзников вводить санкции в отношении России, чтобы подтянуть падающие рейтинги президента Джо Байдена. Со своей стороны Москва уже готовит контрсанкции «для более сфокусированного воздействия» на Вашингтон и Оттаву.
«В условиях, когда Запад во главе с США действует предельно агрессивно, не стесняясь в средствах, российские контрсанкции будут и далее выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания», – заключила она.
Минфин и минпромторг США объявили о новых санкциях в отношении России 24 февраля. Минторг включил в санкционный перечень 76 российских компаний за поддержку российского военно-промышленного комплекса, в том числе фонд «Сколково», «Сколтех», «Камаз» и др. Ведомство ужесточило правила экспортного контроля для России и Белоруссии – ограничения затрагивают металлургическую, авиационную и атомную промышленность, а также строительство в части тяжелой строительной техники и электрооборудования. Минфин США включил в санкционные списки 83 юридических и 22 физических лица.