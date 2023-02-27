МИД: Россия готовит контрсанкции в отношении США и Канады

Минфин и минпромторг США объявили о новых санкциях в отношении России 24 февраля. Минторг включил в санкционный перечень 76 российских компаний за поддержку российского военно-промышленного комплекса, в том числе фонд «Сколково», «Сколтех», «Камаз» и др. Ведомство ужесточило правила экспортного контроля для России и Белоруссии – ограничения затрагивают металлургическую, авиационную и атомную промышленность, а также строительство в части тяжелой строительной техники и электрооборудования. Минфин США включил в санкционные списки 83 юридических и 22 физических лица.