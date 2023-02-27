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МИД: Россия готовит контрсанкции в отношении США и Канады

Ведомости

Россия готовит ответ на санкции США и Канады для более сфокусированного воздействия на эти страны, следует из заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Эти попытки, приуроченные к годовщине начала специальной военной операции, столь же бесперспективны и бездумны, как и постоянно звучащие на Западе заклинания о «стратегическом поражении Москвы», – цитирует Захарову пресс-служба МИДа.

Дипломат отметила, что США подстегивают своих союзников вводить санкции в отношении России, чтобы подтянуть падающие рейтинги президента Джо Байдена. Со своей стороны Москва уже готовит контрсанкции «для более сфокусированного воздействия» на Вашингтон и Оттаву.

«В условиях, когда Запад во главе с США действует предельно агрессивно, не стесняясь в средствах, российские контрсанкции будут и далее выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания», – заключила она.

Минфин и минпромторг США объявили о новых санкциях в отношении России 24 февраля. Минторг включил в санкционный перечень 76 российских компаний за поддержку российского военно-промышленного комплекса, в том числе фонд «Сколково», «Сколтех», «Камаз» и др. Ведомство ужесточило правила экспортного контроля для России и Белоруссии – ограничения затрагивают металлургическую, авиационную и атомную промышленность, а также строительство в части тяжелой строительной техники и электрооборудования. Минфин США включил в санкционные списки 83 юридических и 22 физических лица.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных