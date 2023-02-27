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Мантуров призвал в сжатые сроки возобновить работу Луганского авиаремонтного завода

Ведомости

Необходимо в сжатые сроки возобновить работу Луганского авиационного ремонтного завода, который находится в простое с 2014 г., заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе визита в регион.

«Будет решен вопрос задолженности по заработной плате перед сотрудниками предприятия, при необходимости обеспечено их дополнительное обучение, проведена инвентаризация всех возможностей и проблем предприятия, и примерно через полтора года оно должно выйти на показатели, которые были до остановки его работы», – цитирует Мантурова пресс-служба Минпромторга.

Как отметил врио главы ЛНР Леонид Пасечник, еще есть одно предприятие – частный завод «Маршал», который производит запорную арматуру. Здесь необходимо разрешение проблемы расширения рынка сбыта и инвестиций. Мантуров отметил, что предприятие может воспользоваться федеральными мерами государственной поддержки.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что присоединенные регионы нужно вывести на всероссийские показатели к 2030 г. Тогда Путин поручил правительству в течение I квартала этого года подготовить программу развития новых территорий.

30 сентября 2022 г. Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении этих регионов в состав РФ. По словам Путина, после подписания документа жители этих регионов «становятся гражданами РФ навсегда».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных