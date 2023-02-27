Мантуров призвал в сжатые сроки возобновить работу Луганского авиаремонтного завода
Необходимо в сжатые сроки возобновить работу Луганского авиационного ремонтного завода, который находится в простое с 2014 г., заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе визита в регион.
«Будет решен вопрос задолженности по заработной плате перед сотрудниками предприятия, при необходимости обеспечено их дополнительное обучение, проведена инвентаризация всех возможностей и проблем предприятия, и примерно через полтора года оно должно выйти на показатели, которые были до остановки его работы», – цитирует Мантурова пресс-служба Минпромторга.
Как отметил врио главы ЛНР Леонид Пасечник, еще есть одно предприятие – частный завод «Маршал», который производит запорную арматуру. Здесь необходимо разрешение проблемы расширения рынка сбыта и инвестиций. Мантуров отметил, что предприятие может воспользоваться федеральными мерами государственной поддержки.
В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что присоединенные регионы нужно вывести на всероссийские показатели к 2030 г. Тогда Путин поручил правительству в течение I квартала этого года подготовить программу развития новых территорий.
30 сентября 2022 г. Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении этих регионов в состав РФ. По словам Путина, после подписания документа жители этих регионов «становятся гражданами РФ навсегда».