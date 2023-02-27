Мантуров призвал в сжатые сроки возобновить работу Луганского авиаремонтного завода

«Будет решен вопрос задолженности по заработной плате перед сотрудниками предприятия, при необходимости обеспечено их дополнительное обучение, проведена инвентаризация всех возможностей и проблем предприятия, и примерно через полтора года оно должно выйти на показатели, которые были до остановки его работы», – цитирует Мантурова пресс-служба Минпромторга.