В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
Ночью 28 февраля в Гиагинском районе Адыгеи упал неопознанный летательный аппарат, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.
«В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата», – написал он.
В результате инцидента никто не пострадал, незначительные повреждения получила хозяйственная постройка на животноводческой ферме, добавил Кумпилов.
Ранее сегодня Telegram-канал Baza сообщил о введении плана «Ковер» из-за неопознанного объекта в воздушном пространстве Санкт-Петербурга. Всего закрыли около 200 кв. м над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Источник в Минобороны подтвердил «Ведомостям» эту информацию. По данным Baza, в небо подняли истребители, а все гражданские самолеты, которые должны были пролететь над воздушным пространством Петербурга, вернулись в аэропорты вылета.
Позже «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщила, что Минобороны уведомило аэропорт об обнаружении неопознанного объекта в 160-200 км от Петербурга. Позднее ограничения на полеты в регионе были сняты, а аэропорт «Пулково» вновь начал принимать и отправлять самолеты.