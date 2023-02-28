МИД Казахстана сообщил о работе с США по вопросу избежания вторичных санкций

«Американская сторона, мы благодарны, заранее информирует нас о возможных кейсах, по которым, возможно, будут применены вторичные санкции. На сегодня у нас ни одной казахстанской компании или сектора, которые бы находились под вторичными санкциями», – отметил Тлеуберди (цитата по «РИА Новости»).