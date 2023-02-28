МИД Казахстана сообщил о работе с США по вопросу избежания вторичных санкций
Казахстан тесно работает с США по вопросам, связанным с предотвращением попадания бизнеса или отраслей под вторичные санкции, сообщил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.
«Американская сторона, мы благодарны, заранее информирует нас о возможных кейсах, по которым, возможно, будут применены вторичные санкции. На сегодня у нас ни одной казахстанской компании или сектора, которые бы находились под вторичными санкциями», – отметил Тлеуберди (цитата по «РИА Новости»).
Глава МИДа ранее заявлял, что Казахстан не будет помогать России обходить западные санкции. По словам дипломата, Астана и Москва имеют тесные экономические связи, поэтому санкции, введенные против России, негативно сказались на экономике Казахстана.
В апреле 2022 г. заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов также заявил, что Астана не будет помогать Москве обходить введенные против нее санкции со стороны США и стран Евросоюза. Сулейменов тогда отметил, что для Казахстана важно продемонстрировать европейским партнерам, что страна не станет инструментом России в вопросе обхода санкций.