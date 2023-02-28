США обеспокоились данными о ненадлежащем использовании Украиной военной помощи

«Цель заключается в предоставлении возможности людям сообщить о том, что, по их мнению, может быть неправильным. Мы получаем все виды обвинений и продолжаем их оценивать», – сказал он, отвечая на вопрос об использовании Пентагоном горячей линии по сбору информации о ненадлежащем использовании на Украине поставляемой военной помощи.