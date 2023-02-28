США обеспокоились данными о ненадлежащем использовании Украиной военной помощи
Генеральный инспектор министерства обороны США Роберт Сторч на слушаниях в конгрессе сообщил о получаемых данных о ненадлежащем использовании военной помощи, поставляемой Украине, пишет «РИА Новости».
«Цель заключается в предоставлении возможности людям сообщить о том, что, по их мнению, может быть неправильным. Мы получаем все виды обвинений и продолжаем их оценивать», – сказал он, отвечая на вопрос об использовании Пентагоном горячей линии по сбору информации о ненадлежащем использовании на Украине поставляемой военной помощи.
Сторч добавил, что в США признают проблему коррупции на Украине, но считают, что оружие используется «по назначению».
27 февраля аппарат специального генерального инспектора по реконструкции Афганистана (SIGAR) опубликовал отчет, в котором говорится, что в условиях военной операции на Украине существует «понятное желание в условиях кризиса сосредоточиться на выводе денег за дверь», но это «слишком часто создает больше проблем, чем решает».
Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.