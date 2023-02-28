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США обеспокоились данными о ненадлежащем использовании Украиной военной помощи

Ведомости

Генеральный инспектор министерства обороны США Роберт Сторч на слушаниях в конгрессе сообщил о получаемых данных о ненадлежащем использовании военной помощи, поставляемой Украине, пишет «РИА Новости».

«Цель заключается в предоставлении возможности людям сообщить о том, что, по их мнению, может быть неправильным. Мы получаем все виды обвинений и продолжаем их оценивать», – сказал он, отвечая на вопрос об использовании Пентагоном горячей линии по сбору информации о ненадлежащем использовании на Украине поставляемой военной помощи.

Сторч добавил, что в США признают проблему коррупции на Украине, но считают, что оружие используется «по назначению».

27 февраля аппарат специального генерального инспектора по реконструкции Афганистана (SIGAR) опубликовал отчет, в котором говорится, что в условиях военной операции на Украине существует «понятное желание в условиях кризиса сосредоточиться на выводе денег за дверь», но это «слишком часто создает больше проблем, чем решает».

Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных