В Израиле предварительно одобрили законопроект о казни для террористов

Согласно документу проекта, смертная казнь будет грозить тем, кто «умышленно или из равнодушия причиняет смерть гражданину Израиля, когда действие совершается из расистских побуждений или ненависти». Законопроект будет передан на обсуждение в правительственный кабинет по вопросам безопасности, после чего он должен вернуться в парламент для рассмотрения в первом чтении.