В Израиле предварительно одобрили законопроект о казни для террористов
Кнессет (парламент) Израиля в предварительном чтении одобрил законопроект о введении смертной казни для террористов. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
«Мы утвердили в Кнессете закон о смертной казни для террористов», – говорится в Telegram-канале премьер-министра.
Газета The Jerusalem Post сообщила, что проект был одобрен 55 голосами «за», 9 человек проголосовали «против». Большинство оппозиции во главе с депутатом Яиром Лапидом, первым председателем и основателем партии «Еш Атид», не участвовало в голосовании в знак протеста.
Согласно документу проекта, смертная казнь будет грозить тем, кто «умышленно или из равнодушия причиняет смерть гражданину Израиля, когда действие совершается из расистских побуждений или ненависти». Законопроект будет передан на обсуждение в правительственный кабинет по вопросам безопасности, после чего он должен вернуться в парламент для рассмотрения в первом чтении.
В арабской фракции израильского парламента «Хадаш» заявили, что предварительное принятие закона означает «скатывание Израиля к тотальному фашизму», передает израильская газета. Также осудил предложенный законопроект правовой центр по правам арабских меньшинств в Израиле «Адалах». В центре считают, что такой закон является «явным нарушением прав человека и направлен исключительно против палестинцев».
Наказание в виде смертной казни применялось в Израиле два раза – во время арабо-израильской войны 1948 г. в отношении офицера израильской армии Меира Тобиански, который был обвинен в шпионаже, но позже посмертно оправдан, и в 1962 г. в отношении Адольфа Эйхмана, оберштурмбаннфюрера СС.