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Политика

В Израиле предварительно одобрили законопроект о казни для террористов

Ведомости

Кнессет (парламент) Израиля в предварительном чтении одобрил законопроект о введении смертной казни для террористов. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Мы утвердили в Кнессете закон о смертной казни для террористов», – говорится в Telegram-канале премьер-министра.

Газета The Jerusalem Post сообщила, что проект был одобрен 55 голосами «за», 9 человек проголосовали «против». Большинство оппозиции во главе с депутатом Яиром Лапидом, первым председателем и основателем партии «Еш Атид», не участвовало в голосовании в знак протеста.

Согласно документу проекта, смертная казнь будет грозить тем, кто «умышленно или из равнодушия причиняет смерть гражданину Израиля, когда действие совершается из расистских побуждений или ненависти». Законопроект будет передан на обсуждение в правительственный кабинет по вопросам безопасности, после чего он должен вернуться в парламент для рассмотрения в первом чтении.

В арабской фракции израильского парламента «Хадаш» заявили, что предварительное принятие закона означает «скатывание Израиля к тотальному фашизму», передает израильская газета. Также осудил предложенный законопроект правовой центр по правам арабских меньшинств в Израиле «Адалах». В центре считают, что такой закон является «явным нарушением прав человека и направлен исключительно против палестинцев».

Наказание в виде смертной казни применялось в Израиле два раза – во время арабо-израильской войны 1948 г. в отношении офицера израильской армии Меира Тобиански, который был обвинен в шпионаже, но позже посмертно оправдан, и в 1962 г. в отношении Адольфа Эйхмана, оберштурмбаннфюрера СС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных