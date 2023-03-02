Макрон заявил об окончании эпохи «французской Африки»

В августе прошлого года Франция вывела все свои войска, участвующие в операции «Бархан», из Мали. В феврале 2023 г. о снижении влияния Франции в Африке говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Париж реагирует на этот процесс нервно. В то же время Россия укрепляет отношения с африканскими странами, отметил министр.