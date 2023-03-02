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Политика

Макрон заявил об окончании эпохи «французской Африки»

Ведомости

Период политики «французская Африка» закончился. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Габон.

«Нас связывает общая история здесь, в Габоне, и, не будем скрывать, история Franceafrique (“французская Африка”. — Ред.). Эта эпоха Franceafrique истекла», — заявил он (цитата по ТАСС).

Макрон подчеркнул, что у Парижа нет намерений повлиять на внутреннюю политику Габона. По его словам, визит свидетельствует о дружбе и уважении к стране и народу. Французский лидер уточнил, что планирует сотрудничать с Габоном в вопросах климата, экономики, промышленности и др.

Комментируя присутствие французских войск в республике, Макрон заявил, что принял решение «о новой стратегии» в отношении военных баз в Африке. Он пояснил, что речь идет об адаптации войск к потребностям Габона. Планов выводить военных из региона у Франции нет, подчеркнул Макрон.

В конце февраля президент Франции анонсировал планы существенно сократить военное присутствие страны в Африке. Речь идет об уменьшении численности вооруженных сил Франции и увеличении числа африканцев на французских базах в регионе, отметил он. 

В августе прошлого года Франция вывела все свои войска, участвующие в операции «Бархан», из Мали. В феврале 2023 г. о снижении влияния Франции в Африке говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Париж реагирует на этот процесс нервно. В то же время Россия укрепляет отношения с африканскими странами, отметил министр.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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