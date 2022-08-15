Франция вывела все свои войска из Мали
Войска Франции, участвующие в операции «Бархан» в Мали, выведены с территории страны, сообщает пресс-служба Елисейского дворца. Несмотря на это, французские власти отметили, что сохраняют приверженность борьбе с терроризмом в Сахеле, Гвинейском заливе и регионе озера Чад.
«С сегодняшнего утра, 15 августа 2022 г., процесс передислокации вступает в силу с уходом из Мали последнего французского солдата операции «Бархан», — отмечается в сообщении.
В заявлении сказано, что Франция продолжит борьбу с терроризмом в полной координации с европейскими и американскими партнерами, оказывая поддержку политическим, гражданским и военным усилиям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и государств региона.
17 февраля Франция, ее европейские союзники и Канада официально объявили о полном выводе из Мали сил, участвовавших в контртеррористических операциях «Бархан» и «Такуба». Это было сделано после того, как военное малийское правительство переходного периода не исполнило требования о новых президентских и парламентских выборах. К тому же, как говорил президент Франции Эммануэль Макрон, в стране действует российская ЧВК «Вагнер» и присутствуют антифранцузские настроения.
10 августа президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, в ходе которого стороны обсудили в том числе поставки российских продовольствия, удобрений и топлива. В ходе разговора, состоявшегося по инициативе малийской стороны, Путин и Гойта также выразили удовлетворение уровнем российско-малийского взаимодействия во внешнеполитической сфере, включающего координацию позиций по линии ООН.
Днем ранее Россия передала Мали истребители L-39 и Су-25 и боевые вертолеты Ми-24П и Ми-8, а также тактические транспортные самолеты CASA C-295 в ходе церемонии в столице страны Бамако.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.