Франция вывела все свои войска из Мали

17 февраля Франция, ее европейские союзники и Канада официально объявили о полном выводе из Мали сил, участвовавших в контртеррористических операциях «Бархан» и «Такуба». Это было сделано после того, как военное малийское правительство переходного периода не исполнило требования о новых президентских и парламентских выборах. К тому же, как говорил президент Франции Эммануэль Макрон, в стране действует российская ЧВК «Вагнер» и присутствуют антифранцузские настроения.