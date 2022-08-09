Россия передала Мали партию военных самолетов и вертолетов
Россия передала Мали истребители L-39 и Су-25 и боевые вертолеты Ми-24П и Ми-8, а также тактические транспортные самолеты CASA C-295 в ходе церемонии в столице страны Бамако, сообщает «РИА Новости». Точное количество переданной техники не уточняется.
«Должен сказать, что сегодняшняя церемония является исторической по своей природе, качеству, а также компонентам того, что вы мне передаете, из чего мы выставляем только часть, а остальное, конечно же, задействовано в операциях в момент проведения этой церемонии. Большое спасибо президенту переходного периода полковнику Ассими Гоите и взаимовыгодному партнерству с Российской Федерацией», — сказал во время церемонии глава министерства обороны Мали Садио Камара.
На церемонии присутствовали посол России в Мали Игорь Громыко, премьер-министр Мали Шогель Майга, а также председатель Национального переходного совета Малик Дьяу и президент переходного периода Ассими Гоите.
В конце марта Мали получило от России первую партию техники в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом: два вертолета Ми-35П российского производства, радиолокационное оборудование, вооружение и боеприпасы, писало турецкое информационное агентство «Анадолу» со ссылкой на минобороны Мали. В апреле Мали получила от России вторую партию военной техники. Среди переданных вооружений были в том числе два боевых вертолета и радиолокационные приборы. Также в октябре 2021 г. в Мали из России были доставлены четыре боевых вертолета Ми-171, оружие и боеприпасы.
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