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Россия передала Мали партию военных самолетов и вертолетов

Ведомости

Россия передала Мали истребители L-39 и Су-25 и боевые вертолеты Ми-24П и Ми-8, а также тактические транспортные самолеты CASA C-295 в ходе церемонии в столице страны Бамако, сообщает «РИА Новости». Точное количество переданной техники не уточняется.

«Должен сказать, что сегодняшняя церемония является исторической по своей природе, качеству, а также компонентам того, что вы мне передаете, из чего мы выставляем только часть, а остальное, конечно же, задействовано в операциях в момент проведения этой церемонии. Большое спасибо президенту переходного периода полковнику Ассими Гоите и взаимовыгодному партнерству с Российской Федерацией», — сказал во время церемонии глава министерства обороны Мали Садио Камара.

На церемонии присутствовали посол России в Мали Игорь Громыко, премьер-министр Мали Шогель Майга, а также председатель Национального переходного совета Малик Дьяу и президент переходного периода Ассими Гоите.

В конце марта Мали получило от России первую партию техники в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом: два вертолета Ми-35П российского производства, радиолокационное оборудование, вооружение и боеприпасы, писало турецкое информационное агентство «Анадолу» со ссылкой на минобороны Мали. В апреле Мали получила от России вторую партию военной техники. Среди переданных вооружений были в том числе два боевых вертолета и радиолокационные приборы. Также в октябре 2021 г. в Мали из России были доставлены четыре боевых вертолета Ми-171, оружие и боеприпасы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных