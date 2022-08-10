Путин и глава Мали обсудили поставки российского продовольствия и топлива
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, в ходе которого стороны обсудили в том числе поставки российских продовольствия, удобрений и топлива, сообщается на сайте Кремля.
«Затронута, в частности, тематика возможных поставок в Мали российских продовольствия, удобрений и топлива. Условлено, что соответствующие российские и малийские ведомства активизируют практическое сотрудничество», – говорится в сообщении.
В ходе разговора, состоявшегося по инициативе малийской стороны, Путин и Гойта также выразили удовлетворение уровнем российско-малийского взаимодействия во внешнеполитической сфере, включающего координацию позиций по линии ООН. Кроме того, глава российского государства выразил надежду, что запланированный на следующий год форум «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге укрепит традиционно дружественные связи со всеми странами Африканского континента.
В первый раз саммит «Россия — Африка» состоялся в 2019 г. Тогда на нем были представлены все 54 независимых государства континента, причем 43 – на уровне глав государств и правительств. В июле этого года Путин подписал указ о проведении второго саммита в 2023 г.
Ранее стало известно, что Россия передала Мали истребители L-39 и Су-25 и боевые вертолеты Ми-24П и Ми-8, а также тактические транспортные самолеты CASA C-295.
В конце марта Мали получило от России первую партию техники в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом: два вертолета Ми-35П российского производства, радиолокационное оборудование, вооружение и боеприпасы, писало турецкое информационное агентство «Анадолу» со ссылкой на минобороны Мали. В апреле Мали получило от России вторую партию военной техники. Среди переданных вооружений были в том числе два боевых вертолета и радиолокационные приборы. Также в октябре 2021 г. в Мали из России были доставлены четыре боевых вертолета Ми-171, оружие и боеприпасы.
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