Путин и глава Мали обсудили поставки российского продовольствия и топлива

В конце марта Мали получило от России первую партию техники в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом: два вертолета Ми-35П российского производства, радиолокационное оборудование, вооружение и боеприпасы, писало турецкое информационное агентство «Анадолу» со ссылкой на минобороны Мали. В апреле Мали получило от России вторую партию военной техники. Среди переданных вооружений были в том числе два боевых вертолета и радиолокационные приборы. Также в октябре 2021 г. в Мали из России были доставлены четыре боевых вертолета Ми-171, оружие и боеприпасы.