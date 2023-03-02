Минобороны заявило о нарушении режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта
Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, следует из информационного бюллетеня Минобороны РФ.
«Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство», – говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что российские миротворцы продолжают переговорный процесс с азербайджанской и армянской сторонами по возобновлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге Степанакерт – Горис.
С начала декабря 2022 г. армянская сторона говорит о фактической блокаде Лачинского коридора в Карабах азербайджанскими активистами, в результате чего в армянских населенных пунктах наблюдается дефицит товаров первой необходимости. Азербайджан отвечает обвинениями в провозе оружия через коридор.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 февраля предложил организовать на армяно-азербайджанской границе КПП в районе Лачинского коридора и планируемого Зангезурского коридора, который должен связать основную азербайджанскую территорию с Нахичеванью согласно договоренностям ноября 2020 г. Но МИД Армении выступил против этого предложения.