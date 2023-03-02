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Минобороны заявило о нарушении режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта

Ведомости

Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, следует из информационного бюллетеня Минобороны РФ.

«Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что российские миротворцы продолжают переговорный процесс с азербайджанской и армянской сторонами по возобновлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге Степанакерт – Горис.

С начала декабря 2022 г. армянская сторона говорит о фактической блокаде Лачинского коридора в Карабах азербайджанскими активистами, в результате чего в армянских населенных пунктах наблюдается дефицит товаров первой необходимости. Азербайджан отвечает обвинениями в провозе оружия через коридор.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 февраля предложил организовать на армяно-азербайджанской границе КПП в районе Лачинского коридора и планируемого Зангезурского коридора, который должен связать основную азербайджанскую территорию с Нахичеванью согласно договоренностям ноября 2020 г. Но МИД Армении выступил против этого предложения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных