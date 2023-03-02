Минобороны заявило о нарушении режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта

С начала декабря 2022 г. армянская сторона говорит о фактической блокаде Лачинского коридора в Карабах азербайджанскими активистами, в результате чего в армянских населенных пунктах наблюдается дефицит товаров первой необходимости. Азербайджан отвечает обвинениями в провозе оружия через коридор.