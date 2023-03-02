Россия приостановила соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по диппаспортам

Иванов напомнил, что сейчас россиянам запрещено въезжать на территорию Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Финляндии и Польши в туристических целях. По его словам, на Западе «ужесточают условия въезда для российских туристов вплоть до полного прекращения выдачи им шенгенских виз».