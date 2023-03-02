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Россия приостановила соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по диппаспортам

Ведомости

Россия приостановила соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по дипломатическим паспортам до устранения Будапештом нарушений этого документа. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно соглашению, граждане обеих стран, имеющие дипломатические или служебные паспорта, имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории другого государства без виз в течение 90 дней. Правительство также поручило МИДу проинформировать о приостановке соглашения венгерскую сторону.

Соглашение действует бессрочно, пока одна из сторон не решит прекратить его действие и не известит об этом другую по дипломатическим каналам.

Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов ранее отмечал, что некоторые страны ЕС начали предъявлять российским туристам невыполнимые требования для получения шенгенской визы на фоне общего снижения числа оформленных виз во всем ЕС.

Иванов напомнил, что сейчас россиянам запрещено въезжать на территорию Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Финляндии и Польши в туристических целях. По его словам, на Западе «ужесточают условия въезда для российских туристов вплоть до полного прекращения выдачи им шенгенских виз».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных