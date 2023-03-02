Россия приостановила соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по диппаспортам
Россия приостановила соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по дипломатическим паспортам до устранения Будапештом нарушений этого документа. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно соглашению, граждане обеих стран, имеющие дипломатические или служебные паспорта, имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории другого государства без виз в течение 90 дней. Правительство также поручило МИДу проинформировать о приостановке соглашения венгерскую сторону.
Соглашение действует бессрочно, пока одна из сторон не решит прекратить его действие и не известит об этом другую по дипломатическим каналам.
Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов ранее отмечал, что некоторые страны ЕС начали предъявлять российским туристам невыполнимые требования для получения шенгенской визы на фоне общего снижения числа оформленных виз во всем ЕС.
Иванов напомнил, что сейчас россиянам запрещено въезжать на территорию Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Финляндии и Польши в туристических целях. По его словам, на Западе «ужесточают условия въезда для российских туристов вплоть до полного прекращения выдачи им шенгенских виз».