Отца школьницы с антивоенным рисунком отправили под домашний арест
Ефремовский межрайонный суд Тульской области отправил под домашний арест Алексея Москалева по уголовному делу о дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ). Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат Владимир Билиенко.
Дело в его отношении возбудили в декабре 2022 г. 1 марта Москалев был задержан. В объединенной пресс-службе тульских судов сообщили, что суд приговорил к домашнему аресту до апреля 54-летнего жителя города Ефремов. Имя мужчины не раскрывается. В случае, если его вина будет доказана в суде, ему грозит наказание до трех лет лишения свободы.
Как отметили в пресс-службе тульских судов, в апреле 2022 г. мужчина уже был привлечен к административной ответственности из-за дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Согласно постановлению Ефремовского межрайонного суда от 25 апреля 2022 г., Москалева тогда оштрафовали на 32 000 руб.
В Следственном комитете сообщили, что после административного правонарушения Москалев продолжил высказывать антивоенные лозунги в одной из социальных сетей и покинул свое место жительства. «По повестке следователя не являлся и скрылся от органов следствия, снимая квартиру в другом городе», – сказано в сообщении.
Семья Москалевых оказалась в центре внимания правоохранительных органов в апреле прошлого года после того, как на уроке ИЗО дочь Алексея Мария нарисовала антивоенный плакат с изображением флагов России и Украины. По данным «Осторожно новости», Москалев воспитывает дочь один с тех пор, как девочке исполнилось три года. В квартире, где проживает семья Москалевых, сотрудники ФСБ провели обыск. После задержания мужчины его дочь увезли в приют.