Отца школьницы с антивоенным рисунком отправили под домашний арест

Семья Москалевых оказалась в центре внимания правоохранительных органов в апреле прошлого года после того, как на уроке ИЗО дочь Алексея Мария нарисовала антивоенный плакат с изображением флагов России и Украины. По данным «Осторожно новости», Москалев воспитывает дочь один с тех пор, как девочке исполнилось три года. В квартире, где проживает семья Москалевых, сотрудники ФСБ провели обыск. После задержания мужчины его дочь увезли в приют.