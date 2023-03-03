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Общество

Отца школьницы с антивоенным рисунком отправили под домашний арест

Ведомости

Ефремовский межрайонный суд Тульской области отправил под домашний арест Алексея Москалева по уголовному делу о дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ). Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат Владимир Билиенко.

Дело в его отношении возбудили в декабре 2022 г. 1 марта Москалев был задержан. В объединенной пресс-службе тульских судов сообщили, что суд приговорил к домашнему аресту до апреля 54-летнего жителя города Ефремов. Имя мужчины не раскрывается. В случае, если его вина будет доказана в суде, ему грозит наказание до трех лет лишения свободы.

Как отметили в пресс-службе тульских судов, в апреле 2022 г. мужчина уже был привлечен к административной ответственности из-за дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Согласно постановлению Ефремовского межрайонного суда от 25 апреля 2022 г., Москалева тогда оштрафовали на 32 000 руб.

В Следственном комитете сообщили, что после административного правонарушения Москалев продолжил высказывать антивоенные лозунги в одной из социальных сетей и покинул свое место жительства. «По повестке следователя не являлся и скрылся от органов следствия, снимая квартиру в другом городе», – сказано в сообщении.

Семья Москалевых оказалась в центре внимания правоохранительных органов в апреле прошлого года после того, как на уроке ИЗО дочь Алексея Мария нарисовала антивоенный плакат с изображением флагов России и Украины. По данным «Осторожно новости», Москалев воспитывает дочь один с тех пор, как девочке исполнилось три года. В квартире, где проживает семья Москалевых, сотрудники ФСБ провели обыск. После задержания мужчины его дочь увезли в приют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных