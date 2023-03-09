В Приднестровье сообщили о предотвращении покушения на президента республики

В середине февраля в ответ на заявление президента Молдавии Майи Санду о планах России по дестабилизации ситуации в стране МИД России сообщил, что у страны нет никаких планов «по дестабилизации ситуации в Молдавии». «В отличие от стран Запада и Украины, мы не вмешиваемся во внутренние дела Молдавии и других стран мира. Россия не представляет угрозы для безопасности Республики Молдова и выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного двустороннего сотрудничества», – подчеркнули в министерстве.