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В Приднестровье сообщили о предотвращении покушения на президента республики

Ведомости

Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщило о предотвращении покушения на президента Вадима Красносельского, сообщили в пресс-службе министерства.

«Министерство государственной безопасности ПМР информирует о предотвращении теракта. Преступление по указанию Службы безопасности Украины готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания», – говорится в сообщении.

В министерстве сообщили о возбуждении уголовных дел по статьям о «приготовлении к террористическому акту» и «приготовлении убийства двух и более лиц, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом».

23 февраля в Министерстве обороны России заявили, что власти Украины готовятся осуществить вооруженную провокацию против Приднестровья под предлогом наступления российских войск с территории республики. В ведомстве рассказали, что для «постановочного вторжения» украинские диверсанты переоденутся в форму российских военных.

В середине февраля в ответ на заявление президента Молдавии Майи Санду о планах России по дестабилизации ситуации в стране МИД России сообщил, что у страны нет никаких планов «по дестабилизации ситуации в Молдавии». «В отличие от стран Запада и Украины, мы не вмешиваемся во внутренние дела Молдавии и других стран мира. Россия не представляет угрозы для безопасности Республики Молдова и выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного двустороннего сотрудничества», – подчеркнули в министерстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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