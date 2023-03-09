В Приднестровье сообщили о предотвращении покушения на президента республики
Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщило о предотвращении покушения на президента Вадима Красносельского, сообщили в пресс-службе министерства.
«Министерство государственной безопасности ПМР информирует о предотвращении теракта. Преступление по указанию Службы безопасности Украины готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания», – говорится в сообщении.
В министерстве сообщили о возбуждении уголовных дел по статьям о «приготовлении к террористическому акту» и «приготовлении убийства двух и более лиц, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом».
23 февраля в Министерстве обороны России заявили, что власти Украины готовятся осуществить вооруженную провокацию против Приднестровья под предлогом наступления российских войск с территории республики. В ведомстве рассказали, что для «постановочного вторжения» украинские диверсанты переоденутся в форму российских военных.
В середине февраля в ответ на заявление президента Молдавии Майи Санду о планах России по дестабилизации ситуации в стране МИД России сообщил, что у страны нет никаких планов «по дестабилизации ситуации в Молдавии». «В отличие от стран Запада и Украины, мы не вмешиваемся во внутренние дела Молдавии и других стран мира. Россия не представляет угрозы для безопасности Республики Молдова и выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного двустороннего сотрудничества», – подчеркнули в министерстве.