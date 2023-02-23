Минобороны заявило о подготовке Киевом вооруженной провокации в Приднестровье
Киевские власти готовятся осуществить вооруженную провокацию против Приднестровья под предлогом наступления российских войск с территории республики, сообщило Минобороны РФ.
«По имеющейся информации в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования «Азов», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Как утверждают в министерстве, в качестве предлога для вторжения Украина планирует инсценировать «якобы наступление российских войск» с территории Приднестровья. Для «постановочного вторжения» киевские диверсанты переоденутся в форму российских военных, добавили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что отслеживают ситуацию на границе Украины с республикой и готовы отреагировать на «любые изменения обстановки».
14 февраля российский МИД выпустил заявление, в котором подчеркнул, что у России нет никаких планов «по дестабилизации ситуации в Молдавии». «В отличие от стран Запада и Украины, мы не вмешиваемся во внутренние дела Молдавии и других стран мира. Россия не представляет угрозы для безопасности Республики Молдова и выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного двустороннего сотрудничества», – отмечалось в сообщении.
Это заявление МИДа стало реакцией на то, что 13 февраля президент Молдавии Майя Санду сообщила, что ведомства страны подтвердили предоставленную Украиной информацию о планах России по дестабилизации ситуации в стране.
Новый премьер республики Дорин Речан также заявил, что намерен добиваться «демилитаризации Приднестровья» и вывода российских военных с территории непризнанной республики. После этого в Кремле призвали Кишинев быть осторожнее в вопросе о миротворцах в Приднестровье. Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 г., они были введены для прекращения вооруженного конфликта Кишинева и Тирасполя.